TasteAtlas Dünyanın En İyi Köftelerini Açıkladı: Listeye Türkiye'den 10 Köfte Girdi
Dünyanın en çok takip edilen gastronomi platformu TasteAtlas, dünya lezzetlerini sıraladığı yeni bir liste hazırladı. Bu kez listenin başrolü ise köfte oldu. Dünyanın en iyi 50 köftesinin sıralandığı listede tam 10 farklı Türk yemeği yer aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünya genelinde gastronomi alanında otorite kabul edilen TasteAtlas, en iyi köfte çeşitlerini belirlediği yeni listesini yayınladı. Küresel çapta yoğun ilgi gören sıralamada, Türkiye’den tam 10 farklı köfte çeşidi kendine yer buldu. Türkiye'nin geleneksel köfteleri, lezzetleriyle dünya mutfakları arasında öne çıkarken, Adapazarı Islama Köfte, İnegöl Köfte ve İzmir Köfte gibi tatlar büyük beğeni topladı.
Dünyanın en iyi 50 köftesinin yer aldığı listede, İtalyan mutfağının ünlü Polpette köftesi birinci sırada yer alırken, ikinci sırada Yunanistan’dan Yuvarlakia bulunuyor.
ADAPAZARI ISLAMA KÖFTE 3'ÜNCÜ SIRADA
Türkiye ise listede üçüncü sıraya Adapazarı Islama Köfte ile yerleşerek büyük bir başarı elde etti.
Bununla birlikte, Türkiye’den listeye giren diğer köfte çeşitleri de şu şekilde:
4. Klasik köfte
12. İçli köfte
13. İnegöl köfte
19. İzmir köfte
25. Akçaabat köfte
34. Kadınbudu köfte
43. Sulu köfte
46. Harput köftesi
49. Ekşili köfte