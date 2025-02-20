Taste Atlas Dünyanın En İyi Yumurtalı Yemeklerini Seçti: Türkiye’den 4 Lezzet Listeye Girdi
Uluslararası lezzet rehberi Taste Atlas, kullanıcı oylarıyla belirlenen dünyanın en iyi 100 yumurta yemeği listesini açıkladı. Türkiye’nin dört geleneksel tarifi de listede kendine yer buldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyaca ünlü lezzet platformu Taste Atlas (Lezzet Atlası), dünyanın en beğenilen yumurtalı yemeklerini açıkladı. Kullanıcıların oylarıyla belirlenen ve 100 farklı lezzetin yer aldığı listede, Türkiye'den dört lezzet yer aldı. Listenin ilk sırasında, Japon mutfağının ünlü ramen yumurtası "Ajitsuke Tamago" bulunurken, Türkiye'nin özgün tatları da listede kendine yer buldu.
ISPANAKLI YUMURTA
Sağlıklı ve pratik yapısıyla sofraların vazgeçilmezi olan ıspanaklı yumurta, dünyanın en iyi yumurta yemekleri listesinde 5. sırada yer aldı. Taste Atlas, bu lezzeti, "Soğan ve sarımsak zeytinyağında sotelenir, ardından ıspanak ve pul biber eklenir. Üzerine kırılan yumurtalar kısık ateşte beyazları pişene kadar bırakılır. Sıcak servis edilen bu yemek, tek başına ya da çıtır ekmek ve yoğurtla sunulabilir" şeklinde tarif etti.
MENEMEN İLK 10'A GİRDİ
"Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı?" tartışmalarıyla sık sık gündeme gelen menemen, listenin 10. sırasında yer aldı. Platform, menemeni "Genellikle çatal kullanılmaz; ekmekle bandırılarak yemeğin keyfi çıkarılır" ifadeleriyle tanıttı.
KAYGANA 20'NCİ SIRADA KENDİNE YER BULDU
Ana malzemeleri yumurta, un, süt ve tuz olan kaygana, dünyanın en iyi yumurtalı tarifleri listesinde 20. sırada kendine yer buldu. Tatlı ve tuzlu seçenekleriyle sofralara çeşitlilik katan kaygana için, "Tereyağında pişirilen hamur, omlet ile krep arasında bir dokuya sahiptir. Beyaz peynir, pastırma, yeşil soğan gibi malzemelerle zenginleştirilebilir. Tatlı versiyonlarında ise bal ile servis edilebilir" denildi.
ÇILBIR 30'UNCU SIRAYA YERLEŞTİ
Listenin 30. sırasında yer alan çılbır, hem göze hem damağa hitap eden sunumuyla dikkat çekti. Taste Atlas, çılbır için "Sarımsaklı yoğurtla kaplanmış poşe yumurta tarifidir. Üzerine pul biber ve toz kırmızı biber serpilir, genellikle pide ekmeğiyle birlikte servis edilir" ifadelerini kullandı.
Dünyanın en iyi yumurtalı yemeği listesinde ilk 10 şu şekilde:
10- Türkiye, menemen
9- Tunus, şakşuka
8- Japonya, chawanmushi
7- ABD, eggs benedict
6- İspanya, tortilla de betanzos (İspanyol omleti)
5- Türkiye, ıspanaklı yumurta
4- Yunanistan, strapatsada
3- Çin, staka me ayga
2- Filipinler, tortang talong
1- Japonya, ajitsuke tamago (Ramen yumurta)