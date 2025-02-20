Taste Atlas Dünyanın En İyi Yumurtalı Yemeklerini Seçti: Türkiye’den 4 Lezzet Listeye Girdi

ISPANAKLI YUMURTA

Sağlıklı ve pratik yapısıyla sofraların vazgeçilmezi olan ıspanaklı yumurta, dünyanın en iyi yumurta yemekleri listesinde 5. sırada yer aldı. Taste Atlas, bu lezzeti, "Soğan ve sarımsak zeytinyağında sotelenir, ardından ıspanak ve pul biber eklenir. Üzerine kırılan yumurtalar kısık ateşte beyazları pişene kadar bırakılır. Sıcak servis edilen bu yemek, tek başına ya da çıtır ekmek ve yoğurtla sunulabilir" şeklinde tarif etti.