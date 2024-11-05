Tasarruflu Diye Alınıyor Ölüme Neden Oluyor: Herkes Evinde Kullanıyor

Tasarruflu ampuller, enerji tasarrufu sağladıkları için evlerimizde sıkça tercih ettiğimiz ürünlerdir. Ancak bu ampullerin içinde saklı bir tehlike bulunmaktadır. Kırılan bir tasarruflu ampulden çıkan bu zehirli madde, hem insan sağlığı hem de çevre için ciddi riskler taşımaktadır.