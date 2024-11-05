Tasarruflu Diye Alınıyor Ölüme Neden Oluyor: Herkes Evinde Kullanıyor
Tasarruflu ampuller, enerji tasarrufu sağladıkları için evlerimizde sıkça tercih ettiğimiz ürünlerdir ancak kırıldıklarında ölümcül sonuçlara yol açabilen zehirli bir madde olan civayı salıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Evlerimizin aydınlatıcısı olan tasarruflu ampuller, beklenmedik bir tehlikeyle karşı karşıya bırakıyor. Enerji tasarrufu sağlayan bu ampuller, kırıldıklarında ölümcül sonuçlara yol açabilen zehirli bir madde olan civayı salıyor.
Tasarruflu ampuller, enerji tasarrufu sağladıkları için evlerimizde sıkça tercih ettiğimiz ürünlerdir. Ancak bu ampullerin içinde saklı bir tehlike bulunmaktadır. Kırılan bir tasarruflu ampulden çıkan bu zehirli madde, hem insan sağlığı hem de çevre için ciddi riskler taşımaktadır.
CIVA NEDEN TEHLİKELİDİR?
Cıva, sıvı halde bulunan, ağır ve zehirli bir metaldir. Buharlaşmaya yatkın olması nedeniyle, kırılan bir ampulden kolaylıkla havaya karışabilir. Solunum yoluyla vücuda alınan cıva, sinir sistemini, beyni ve böbrekleri olumsuz etkileyerek ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.
Cıva, beyin bariyerini geçerek sinir sistemini tahrip eder. Bu durum, hafıza kaybı, konsantrasyon güçlüğü, baş ağrısı, titreme, uyuşma gibi belirtilere yol açabilir. Cıva, böbreklerde birikerek böbrek fonksiyonlarını bozabilir.
Gelişmekte olan bebekler ve çocuklar, civa zehirlenmesine yetişkinlere göre daha duyarlıdır. Cıva, çocuklarda gelişimsel gerilik, öğrenme güçlüğü ve davranış bozukluklarına neden olabilir.