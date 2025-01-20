Taş Gibi Nohutu Lokum Gibi Yapıyor! Sadece Birkaç Damlası Bile Yetiyor

LİMONUN FAYDALARI NELERDİR

Limon, sadece nohutları yumuşatmakla kalmaz, aynı zamanda besleyiciliğini de artırır. Limonun içerdiği C vitamini, nohutların besin değerini güçlendirirken pişirme sırasında besin kaybını en aza indirir. Limon suyu, aynı zamanda pişirme süresini kısaltarak zaman tasarrufu sağlar. Böylece nohutlar daha hızlı pişer ve mükemmel bir şekilde yumuşar.

6-8 SAAT BEKLETİN LOKUM GİBİ OLACAK

Nohutları ıslatırken limon suyu miktarına dikkat etmek önemlidir. İdeal olarak, 1-2 yemek kaşığı limon suyu, nohutların ıslatıldığı suya eklenmelidir. Nohutları suyla yeterince kaplayarak 6-8 saat bekletmek, onları mükemmel şekilde şişirir ve pişirmeyi kolaylaştırır. Bu süre zarfında nohutlar suyu tamamen emer ve pişirme işlemi daha hızlı hale gelir.

Nohutları doğal ve sağlıklı bir şekilde yumuşatmanın yolu, limon suyu kullanarak bu süreci verimli hale getirmekten geçiyor.