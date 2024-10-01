Tarlasının Önünden Bile Geçmek Soğuk Algınlığı Bitiriyor: Her Gün 1 Bardak İçene Grip Uğramıyor
Uzmanlar kış aylarında mutlaka tüketilmesi gerek diyerek uyardı. Tarlasının önünden bile geçmek soğuk algınlığı anında bitiriyor.
Kaynak: İHA
Geleneksel tıbbın önemli figürlerinden Lokman Hekim’in yılda en az bir kez şalgam tüketilmesi tavsiyesi, günümüzde sağlık uzmanları tarafından da destekleniyor. Erzincan’da Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nde yapılan şalgam hasadı, Atatürk Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ertan Yıldırım’ın liderliğinde ve Enstitü Müdür Yardımcısı Burak Mersinlioğlu ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nden Doç. Dr. Halil İbrahim Öztürk’ün işbirliğiyle gerçekleştiriliyor.
Yöresel bir lezzet olan şalgam suyu, pek çok kişi tarafından severek tüketiliyor. Acılı ya da acısız olarak tercih edilen bu içecek, her gün bir bardak tüketildiğinde çeşitli sağlık faydaları sağlıyor.
A,B VE K VİTAMİNLERİ VAR
Şalgam suyu, A, B ve K vitaminleri ile zengin bir potasyum kaynağı olarak biliniyor. Kalp, kemik ve göz sağlığı için önemli bir besin olarak öne çıkarken, erkeklerde performans ve sperm kalitesini artırıcı etkileriyle de dikkat çekiyor. Ayrıca, toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olmasıyla biliniyor.
BAĞIRSAK KANSERİNE KARŞI KORUYOR
Şalgam suyu, yüksek probiyotik içeriğiyle bağırsak florasını koruyarak sindirim sağlığını destekliyor. Bu da, bağırsak kanserine karşı koruyucu bir etki sağlıyor ve besinlerin hazmedilmesine yardımcı oluyor.
İÇİNE LİMON SIKINCA TANSİYONU DENGELİYOR
Şalgam suyu, tuzlu bir içecek olduğu için tansiyonu yükseltebilir. Ancak, içerisine bol miktarda limon eklemek, iki önemli fayda sağlıyor: Limonun C vitamini, şalgam suyundaki demirin emilimini artırarak kan yapıcı etkisini güçlendiriyor; ayrıca tansiyonu dengelemeye yardımcı oluyor.
Sonuç olarak, kış aylarında her gün bir bardak şalgam suyu (acılı veya acısız) içmek, sağlığınızı desteklemek için etkili bir yöntem olabilir.