Tarlasının Önünden Bile Geçmek Soğuk Algınlığı Bitiriyor: Her Gün 1 Bardak İçene Grip Uğramıyor

İÇİNE LİMON SIKINCA TANSİYONU DENGELİYOR

Şalgam suyu, tuzlu bir içecek olduğu için tansiyonu yükseltebilir. Ancak, içerisine bol miktarda limon eklemek, iki önemli fayda sağlıyor: Limonun C vitamini, şalgam suyundaki demirin emilimini artırarak kan yapıcı etkisini güçlendiriyor; ayrıca tansiyonu dengelemeye yardımcı oluyor.

Sonuç olarak, kış aylarında her gün bir bardak şalgam suyu (acılı veya acısız) içmek, sağlığınızı desteklemek için etkili bir yöntem olabilir.