Tarlasına Eken Paraya Para Demiyor! Arapların Çok Para Kazandığı Bitki
Türkiye'de tutturulduğunda büyük bir gelir kapısına dönüşecek o üretimin sırrı belli oldu. Araplar bu meyveyi birçok noktada yetiştiriyorlar.
Son dönemde birçok çiftçi ''patates,soğan'' gibi sebzelerden para kazanmadığını belirterek alternatif ürünlere yönelmeye bşaladı.
Halk TV'de aktarılan habere göre; Türkiye'de tutturulduğunda büyük bir gelir kapısına dönüşecek o üretimin sırrı ortaya çıktı. Araplar her bir yana ekiyor, ekmedikleri tek bir alan bırakmıyor. İşte büyük gelir kapısı oluşturan o üretim kaynağı..