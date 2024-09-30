Tarlasına Eken Paraya Para Demiyor! Arapların Çok Para Kazandığı Bitki

Son dönemde birçok çiftçi ''patates,soğan'' gibi sebzelerden para kazanmadığını belirterek alternatif ürünlere yönelmeye bşaladı.

Halk TV'de aktarılan habere göre; Türkiye'de tutturulduğunda büyük bir gelir kapısına dönüşecek o üretimin sırrı ortaya çıktı. Araplar her bir yana ekiyor, ekmedikleri tek bir alan bırakmıyor. İşte büyük gelir kapısı oluşturan o üretim kaynağı..