Tarlada Çalışanların Ayağına Giden Doktor

Bursa’nın Keles ilçesi Kocakovacık köyünde hasta olan çiftçilerin tarlasına kadar doktor gidiyor.

Keles ilçesi Kocakovacık köyüne ayda bir gün muayene yapmak için giden Keles İlçe Devlet Hastanesi aile hekimliğinde görev yapan Dr. Mirsad Beadini sonbahar olması ve hasat zamanı sebebiyle kontrole gelemeyen hastaların tarlasına giderek muayene ediyor, reçetesini veriyor. Ayda bir gün sorumlu oldukları köylere giden aile hekimleri köylerde bulunan doktor odalarında hastalarının gelmesini bekliyor, gelenlerin muayenelerini yapıp gerekli ilaçlarını yazıyorlar. İlçe merkezine 29 kilometre uzaklıkta olan Kocakovacık köyüne ayda bir gün giden Dr. Mirsad Beadini köye gidip doktor odasında beklemeye başladı, fakat hiç hasta gelmeyince muhtarı arayan doktor herkesin bahçelerde olduğunu ve hasat zamanı olması sebebiyle kimsenin gelemediğini öğrendi.



Kocakovacık Köyü Muhtarı Mustafa Ferik doktordan ricada bulunarak "Bazı tarlalar yakın, bazı tarlalar uzakta.Vatandaşın gelebilme şansı yok. Ben size refakat ederim. Tarlada çalışan vatandaşımızın yanına gidip muayene etsek" deyince aile hekimi de tek tek tarlaları dolaşarak herkesi muayene etti.

Keyifli bir gün geçirdiğini söyleyen Dr. Mirsat Beadini; "Vatandaşların ayağına gittiğimizde önce beni gördüklerinde çok şaşırdılar, hemen ikramda bulunuyorlar. Neden geldiğimizi öğrenince şikayeti olanlar şikayetlerini anlatıyor. Ben de gerekli muayeneyi yaptıktan sonra reçetesini veriyorum. Hiç şikayeti olmayanların da genel muayenesi ve durum değerlendirmesi yapıyorum. Reçeteleri muhtar alıyor. İlçe merkezinden ilaçları alıp vatandaşlara tek tek ulaştırdığını öğrenince buna da çok sevindim. Kışın yağmurda hastaların evlerine gidiyorduk. Fakat tarlalarında ilk defa muayene ettim ve oldukça keyifliydi, insanlar mutlu oldu. Fakat en doğru olan gerekli tahlillerin yapılması için hastanemizde vatandaşları kontrol etmemiz. Durumuna göre onları da hastanemize davet edip hayırlı günler diledik" ifadelerini kullandı.



Köy sakinleri de aile hekimlerine teşekkür ve dua ederek, bu hizmetten çok memnun kaldıklarını dile getirdiler.

Kaynak: İHA