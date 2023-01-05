Tarih verildi: 'Amansız elli' soğukları geliyor

Köse, başladığı günden itibaren şiddeti artacak bu havaların, adını 'amansız' kelimesinden aldığına dikkati çekerek, "Amansız kelimesi mana olarak 'aman vermez, acımasız, cana kıyıcı, hoşgörüsüz, gaddar, zalim' olarak geçmektedir. Anlamından da anlaşılacağı üzere bu soğuklar, uzun soluklu 50 gün sürdüğü ve aman vermediği için atalarımız bu ismi vermişlerdir" diye konuştu.