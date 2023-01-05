Tarih verildi: 'Amansız elli' soğukları geliyor
Meteoroloji Mühendisi Ahmet Köse, Türkiye'de gelecek haftadan itibaren halk arasında 'kara kış' olarak bilinen 'amansız elli' soğuklarının yaşanacağını söyledi.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yayın Kurulu Başkanı ve Haliç Üniversitesinde öğretim görevlisi de olan Yüksek Meteoroloji Mühendisi Ahmet Köse, halk arasında 'kara kış' olarak bilinen, eskilerin 'amansız elli' adını verdikleri soğuk havalara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre, havanın gelecek günlerde hızla soğuyacağını ve 'kara kış'ın yaşanacağını belirten Köse, soğuğa karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.
Köse, başladığı günden itibaren şiddeti artacak bu havaların, adını 'amansız' kelimesinden aldığına dikkati çekerek, "Amansız kelimesi mana olarak 'aman vermez, acımasız, cana kıyıcı, hoşgörüsüz, gaddar, zalim' olarak geçmektedir. Anlamından da anlaşılacağı üzere bu soğuklar, uzun soluklu 50 gün sürdüğü ve aman vermediği için atalarımız bu ismi vermişlerdir" diye konuştu.
'11 OCAK'TAN İTİBAREN YAŞANMAYA BAŞLAYACAK'
Normal şartlarda söz konusu soğukların 4 Ocak'ta başladığını fakat bu yıl tarihlerin 'omega blokajı' nedeniyle yaşanan yüksek basınçtan etkilendiğini anlatan Köse, "Bu sene amansız elli soğukları yurdumuzda bir hafta sapmayla 11 Ocak'tan itibaren yaşanmaya başlayacak. Soğukların aralıksız devam etmesi yüzünden, bu günlere 'amansız elli' denmiştir. 10 gün kara kışın sonunda, 31 gün zemheride, 9 gün gücüğün başında, toplam 50 gündür" dedi.