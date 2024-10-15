Tarhana Çorbasını Böyle Pişirince Faydası 20 Katına Çıkıyor: Yıllarca Yanlış Pişiriyormuşuz

TARHANA ÇORBASI NASIL PİŞİRİLİR?

Geniş bir kaseye toz tarhanayı alın. Üzerine toz nane ve oda sıcaklığındaki 2 bardak suyu ekleyin. Bir çırpıcı ile karıştırarak tarhananın yumuşamasını sağlayın. Bu işlemi yaklaşık 15 dakika bekleterek yapın.

Bu süre zarfında geniş bir tencereye sıvı yağ ve tereyağını ekleyin. Orta ateşte yağları eritmeye başlayın.

Ezilmiş sarımsak ve salçayı ekleyip kavurun.

Yumuşayan tarhana karışımını tencereye ilave edin ve tuzunu ekleyerek karıştırın.

Ardından kalan 5 su bardağı suyu ekleyin. Ara ara karıştırarak çorbanız koyulaşana dek pişirin.

Kaynayan çorbayı sıcak olarak servis edin.

Kışın soğuk günlerinde sıcak bir tarhana çorbası, hem damak tadınızı hem de sağlığınızı korumanıza yardımcı olacak.