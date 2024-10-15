Tarhana Çorbasını Böyle Pişirince Faydası 20 Katına Çıkıyor: Yıllarca Yanlış Pişiriyormuşuz
Kış mevsiminin vazgeçilmezlerinden biri olan tarhana çorbası, zengin besin içeriğiyle sağlık açısından önemli bir fayda sunuyor. Her yörede farklı şekillerde hazırlanan bu lezzetli çorba, bazı özel yöntemlerle faydalarını artırmak mümkün.
Kaynak: Haber Merkezi
Genellikle un, yoğurt, maya, sebze ve baharatların karıştırılmasıyla yapılan tarhana, ardından mayalanıp kurutuluyor ve öğütülüyor. Türk mutfağının köklü tatlarından biri olarak bilinen tarhana çorbası, vücuda güç veren şifa kaynakları arasında yer alıyor. Prof. Dr. Canan Karatay’ın da sıkça övgüyle bahsettiği tarhana, özellikle gribal hastalıklara karşı koruyucu etkisiyle biliniyor.
Tarhana çorbasının besin değerini artırmak için dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları bulunuyor. Aşağıdaki tarifle tarhana çorbasını hazırlamak, faydasını 20 katına çıkarabilir.
TARHANA ÇORBASI NASIL PİŞİRİLİR?
Geniş bir kaseye toz tarhanayı alın. Üzerine toz nane ve oda sıcaklığındaki 2 bardak suyu ekleyin. Bir çırpıcı ile karıştırarak tarhananın yumuşamasını sağlayın. Bu işlemi yaklaşık 15 dakika bekleterek yapın.
Bu süre zarfında geniş bir tencereye sıvı yağ ve tereyağını ekleyin. Orta ateşte yağları eritmeye başlayın.
Ezilmiş sarımsak ve salçayı ekleyip kavurun.
Yumuşayan tarhana karışımını tencereye ilave edin ve tuzunu ekleyerek karıştırın.
Ardından kalan 5 su bardağı suyu ekleyin. Ara ara karıştırarak çorbanız koyulaşana dek pişirin.
Kaynayan çorbayı sıcak olarak servis edin.
Kışın soğuk günlerinde sıcak bir tarhana çorbası, hem damak tadınızı hem de sağlığınızı korumanıza yardımcı olacak.