Tarhana Çorbası İçerken Bir Kez Daha Düşünün

Türkiye'de en çok tüketilen çorbaların başında gelen tarhana, özellikle kış aylarında iç ısıtan özelliğiyle milyonların en sevilen yiyeceğine dönüşmekte.



ÇOCUKLAR VE HASTALAR TARHANA ÇORBASI İÇMEMELİ



Yaşlı insanlar tarafından sağlığa faydalı olduğu belirtilerek özellikle hastalık durumlarında tüketilmesi tavsiye edilen tarhana çorbası hakkında gerçek bambaşka çıktı. Uzmanlar, tarhana çorbasının hangi şartlar altında tüketilmemesi gerektiğini belirtirken, bu tür durumlarda sağlık için oldukça zararlı sonuçların çıkabileceğine dikkat çekti.



Yapılan açıklamada tarhana çorbasının çocuklar ve hastalar tarafından içilmemesi gerektiğini belirtilirken, diyetisyen Işın Sayın bu durumun nedenlerini şu şekilde açıkladı