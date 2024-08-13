Tarhana Çorbası İçerken Bir Kez Daha Düşünün
Türk mutfağının en çok içilen çorbası olan tarhana, özellikle hastalara şifa vermesi için yaşlılar tarafından tavsiye ediliyor. Besin değerleri açısından oldukça zengin olan tarhana çorbası, yanlış kişiler tarafından tüketilmesi halinde sağlığa zarar verebilir. Uzmanlar, çocukların ve hasta insanların tarhana çorbası içmemesi gerektiğini belirterek, bu durumun nedenlerini açıkladı.
Türkiye'de en çok tüketilen çorbaların başında gelen tarhana, özellikle kış aylarında iç ısıtan özelliğiyle milyonların en sevilen yiyeceğine dönüşmekte.
ÇOCUKLAR VE HASTALAR TARHANA ÇORBASI İÇMEMELİ
Yaşlı insanlar tarafından sağlığa faydalı olduğu belirtilerek özellikle hastalık durumlarında tüketilmesi tavsiye edilen tarhana çorbası hakkında gerçek bambaşka çıktı. Uzmanlar, tarhana çorbasının hangi şartlar altında tüketilmemesi gerektiğini belirtirken, bu tür durumlarda sağlık için oldukça zararlı sonuçların çıkabileceğine dikkat çekti.
Yapılan açıklamada tarhana çorbasının çocuklar ve hastalar tarafından içilmemesi gerektiğini belirtilirken, diyetisyen Işın Sayın bu durumun nedenlerini şu şekilde açıkladı
ÇORBADAKİ UN ÇOK ZARARLI
Tarhana çorbası her ne kadar lezzet ve besin değerleri açısından zengin olsa da, bünyesinde yoğun miktarda un barındırıyor. Bu durum çocukların sağlığı içim olumsuz etki yaratırken, hasta insanlarda ise iyileşme sürecinin yavaşlamasına yol açıyor
. Geçmişte uzmanlar tarafından bağışıklık sistemini güçlendirdiği gerekçesiyle önerilen tarhana çorbasına yönelik bilgilerin eksik olduğunu söyleyen Sayın, hastalar için en uygun çorbanın tavuk çorbası olduğunu belirtti.