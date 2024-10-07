Tansiyon ve Şekeri Anında Yok Ediyor! Tam Şifa Deposu Ama Kıymeti Bilinmiyor

Ancak bağırsak sağlığına yatkın veya sindirim problemi yaşayan bireylerin, guava gibi yüksek lif içeren meyveleri aç karna tüketmekten kaçınmaları öneriliyor. Bu kişilerde meyvenin asit üretimini artırarak gastrit ve ülser gibi rahatsızlıklara yol açabileceği belirtiliyor. Sağlıklı sindirime sahip olanlar ise guava meyvesini aç karna tüketebilir ve bu sayede faydalarından yararlanabilir.