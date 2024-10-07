Tansiyon ve Şekeri Anında Yok Ediyor! Tam Şifa Deposu Ama Kıymeti Bilinmiyor
Kış mevsiminin vazgeçilmezi olan bu meyve, içeriğindeki yüksek C vitamini, antioksidanlar ve liflerle sağlığa faydalarıyla dikkat çekiyor. Özellikle diyabet ve yüksek tansiyon hastaları için önerilen bu meyve, doğru tüketildiğinde besin değeri açısından büyük faydalar sunuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Uzmanlar, guava meyvesinin aç karna tüketilmemesi gerektiğini belirtiyor, özellikle hassas mideye sahip olanların bu duruma dikkat etmeleri gerektiği vurgulanıyor.
Türkiye’de Mersin bölgesinde yetiştirilen guava meyvesi, sindirimi kolaylaştırarak bağırsak hareketlerini düzenlemeye yardımcı oluyor ve kabızlık gibi sorunları önleyebiliyor. Yüksek C vitamini içeriği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve enfeksiyonlara karşı koruma sağlıyor. Guava, kalp sağlığı üzerinde de olumlu etkiler gösteriyor; kan basıncını düzenleyerek hipertansiyonu azaltabiliyor ve potasyum içeriğiyle felç riskini düşürebiliyor.
Ancak bağırsak sağlığına yatkın veya sindirim problemi yaşayan bireylerin, guava gibi yüksek lif içeren meyveleri aç karna tüketmekten kaçınmaları öneriliyor. Bu kişilerde meyvenin asit üretimini artırarak gastrit ve ülser gibi rahatsızlıklara yol açabileceği belirtiliyor. Sağlıklı sindirime sahip olanlar ise guava meyvesini aç karna tüketebilir ve bu sayede faydalarından yararlanabilir.
Guava meyvesinin düzenli tüketimi, cilt sağlığına da katkı sağlıyor. Ciltteki kırışıklıkları ve ince çizgileri azaltırken, parlak ve sağlıklı bir görünüm elde edilmesine yardımcı oluyor. C vitamini içeriğiyle cildi besleyen guava, antioksidan yapısıyla cilt yaşlanmasını da geciktiriyor.