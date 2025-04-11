Tansiyon Hangi Koldan Ölçülür? Meğer Yıllardır Yanlış Yapıyormuşuz! En Doğru Sonucu Böyle Veriyormuş

Tansiyonunuzu ölçerken hangi kolu kullanmanız gerektiğini biliyor musunuz? Göründüğü kadar basit olmayan bu detay, sağlık durumunuzun doğru değerlendirilmesi için büyük önem taşıyor.

Tansiyon Hangi Koldan Ölçülür? Meğer Yıllardır Yanlış Yapıyormuşuz! En Doğru Sonucu Böyle Veriyormuş

Kan basıncı tansiyon, kalp ve damar sağlığı hakkında önemli bilgiler sunar. Ancak ölçümün sağlıklı ve güvenilir sonuçlar vermesi için bazı kurallara dikkat edilmesi gerekir. Bu kurallardan biri de ölçümün hangi koldan yapılması gerektiğidir. Peki, tansiyon ölçerken hangi kol daha doğru sonucu verir? İşte detaylar...

İLK ÖLÇÜMDE HER İKİ KOL KULLANILMALI

Tansiyon Hangi Koldan Ölçülür? Meğer Yıllardır Yanlış Yapıyormuşuz! En Doğru Sonucu Böyle Veriyormuş - Resim : 1

Tansiyonu ilk kez ölçenler için uzmanlar her iki kolun da ölçülmesini öneriyor. Çünkü iki kol arasında basınç farkı oluşabilir. Bu fark, kişiye özel fizyolojik durumlardan kaynaklanabilir. Eğer bir kol diğerine göre daha yüksek değer gösteriyorsa, sonraki ölçümler genellikle o koldan yapılmalıdır.

GENELDE SOL KOL OLARAK BİLİNİR AMA...

Kalbe daha yakın olduğu için sol kol genellikle ölçümde öncelikli tercih edilir. Ancak bu, herkes için geçerli olacak mutlak bir kural değildir. Bazı bireylerde sağ kol daha yüksek tansiyon gösterebilir. Bu nedenle düzenli ölçüm yapan kişiler için en doğru kol, ilk ölçümlerdeki farkla belirlenmelidir.

Tansiyon Hangi Koldan Ölçülür? Meğer Yıllardır Yanlış Yapıyormuşuz! En Doğru Sonucu Böyle Veriyormuş - Resim : 2

İKİ KOL ARASINDA FARK VARSA DİKKAT

Eğer sağ ve sol kol arasında belirgin bir tansiyon farkı varsa bu durum basit bir farklılıktan öte, dolaşım sistemine ilişkin bir sorun belirtisi olabilir. Bu tür farklar kalp-damar hastalıklarının habercisi olabileceği için vakit kaybetmeden doktora başvurulması önerilir.

Kaynak: Haber Merkezi

Ne Deterjan, Ne Leke Çıkarıcı, Ne Çamaşır Suyu: Koltuktaki İnatçı Lekeler En İyi Bununla Çıkıyor Ne Deterjan, Ne Leke Çıkarıcı, Ne Çamaşır Suyu: Koltuktaki İnatçı Lekeler En İyi Bununla Çıkıyor
11 Nisan O Burcun Günü Olacak! Şans Peşini Bırakmayacak 11 Nisan O Burcun Günü Olacak! Şans Peşini Bırakmayacak
Canan Karatay'ın Sır Gibi Sakladığı Tarifi! Tüketen Buz Gibi Havada Hastalanmıyor, Öksürük Nedir Bilmiyor Canan Karatay'ın Sır Gibi Sakladığı Tarifi! Tüketen Buz Gibi Havada Hastalanmıyor
Tembeller İçin Hayat Kurtaracak Ev Toparlama Tüyosu! Yalnızca 5 Adımda Her Şey Tümden Değişecek Tembeller İçin Hayat Kurtaracak Ev Toparlama Tüyosu! Yalnızca 5 Adımda Her Şey Tümden Değişecek
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü Güneş Kremi Markasında Yasaklı Madde Çıktı! Türkiye'de de Satılıyordu Ünlü Güneş Kremi Markasında Yasaklı Madde Çıktı! Türkiye'de de Satılıyordu
400 Bin Lirası Olan Sıfır Araç Sahibi Olacak! Yüzyılın Fırsatı Açıklandı 400 Bin Lirası Olan Sıfır Araç Sahibi Olacak! Yüzyılın Fırsatı Açıklandı
İstanbul'a Nur Topu Gibi Yeni Bir İlçe Doğuyor! Artık 39 Değil, 40 İlçe Olacak: 4 İlçenin Mahallesi Birleşip İlçe Yapılacak İstanbul'a Nur Topu Gibi Yeni Bir İlçe Doğuyor
Borsada İşlem Gören Dev Şirket İflas Etti: Borç Yükü Altından Kalkamadı Borsada İşlem Gören Dev Şirket İflas Etti: Borç Yükü Altından Kalkamadı
20 Dev Şirket Temettü Kararlarını Açıkladı: Yatırımcılara Soğuk Duş, Kimse Bunu Beklemiyordu 20 Dev Şirket Temettü Kararlarını Açıkladı: Yatırımcılara Soğuk Duş, Kimse Bunu Beklemiyordu