Tansiyon Hangi Koldan Ölçülür? Meğer Yıllardır Yanlış Yapıyormuşuz! En Doğru Sonucu Böyle Veriyormuş

Kan basıncı tansiyon, kalp ve damar sağlığı hakkında önemli bilgiler sunar. Ancak ölçümün sağlıklı ve güvenilir sonuçlar vermesi için bazı kurallara dikkat edilmesi gerekir. Bu kurallardan biri de ölçümün hangi koldan yapılması gerektiğidir. Peki, tansiyon ölçerken hangi kol daha doğru sonucu verir? İşte detaylar...

İLK ÖLÇÜMDE HER İKİ KOL KULLANILMALI

Tansiyonu ilk kez ölçenler için uzmanlar her iki kolun da ölçülmesini öneriyor. Çünkü iki kol arasında basınç farkı oluşabilir. Bu fark, kişiye özel fizyolojik durumlardan kaynaklanabilir. Eğer bir kol diğerine göre daha yüksek değer gösteriyorsa, sonraki ölçümler genellikle o koldan yapılmalıdır.

GENELDE SOL KOL OLARAK BİLİNİR AMA...

Kalbe daha yakın olduğu için sol kol genellikle ölçümde öncelikli tercih edilir. Ancak bu, herkes için geçerli olacak mutlak bir kural değildir. Bazı bireylerde sağ kol daha yüksek tansiyon gösterebilir. Bu nedenle düzenli ölçüm yapan kişiler için en doğru kol, ilk ölçümlerdeki farkla belirlenmelidir.

İKİ KOL ARASINDA FARK VARSA DİKKAT

Eğer sağ ve sol kol arasında belirgin bir tansiyon farkı varsa bu durum basit bir farklılıktan öte, dolaşım sistemine ilişkin bir sorun belirtisi olabilir. Bu tür farklar kalp-damar hastalıklarının habercisi olabileceği için vakit kaybetmeden doktora başvurulması önerilir.

Kaynak: Haber Merkezi