Tanesi 150 Liradan Satılan Meyveyi Bedavaya Dağıttı: Kapış Kapış Aldılar! Faydası Saymakla Bitmiyor

Uzun zamandır yaşanan ekonomik buhranlar, üreticiyi canından bezdirdi. Antalya'da üretici bir vatandaş, toptancı ve aracıların verdiği düşük fiyatlara kızarak, tanesi 150 liradan satılan meyveyi bedava dağıttı.

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Tanesi 150 Liradan Satılan Meyveyi Bedavaya Dağıttı: Kapış Kapış Aldılar! Faydası Saymakla Bitmiyor - Resim: 1

Antalya'da aracıların verdiği fiyatı protesto eden Ejder üreticisi kamyonet dolusu Ejder meyvesini Manavgat Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı.

Ejder meyvesinin gece-gündüz demeksizin emek istediğine dikkat çeken Kamil Arıkan, “Ben bu meyveleri geçen hafta topladım. Alıcı gelip benden 30 liraya almak istedi. Bir haftadır bekletiyorum. 30 liranın üzerinde fiyat vermediler. Ben de üretici kazanmayacaksa kimse kazanmasın diyerek bedavaya vatandaşlara dağıtma kararı aldım” dedi.

Aracı ve toptancıların ejder meyvesini üreticiden 40-50 liraya aldığını, pazarda ve marketlerde en düşük 150-200 liraya satıldığını belirten Arıkan, “Vatandaşlarımıza helal olsun, afiyetle yesinler” dedi.

Ejder üreticileri adına konuşan Yeniköy mahallesinden Ali Yılmaz, şunları ifade etti:

Bugün burada üretici arkadaşlarımızla birlikte kanayan yaramızı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Konuya bir örnekle başlamak istiyorum.

Ejder meyvesi dünyada sadece Uzak Doğu'da yetişiyor. Ülkemizde 5 yıldır örtü altında ejder meyvesi üretilmeye başladı. Şu an ülkemizde bin dönümüm üzerinde üretim yapılmaktadır.

Kaynak: İHA

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