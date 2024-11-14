Tam Yağlı, Az Yağlı, Kaymaklı, Süzme: En Sağlıklı Yoğurt Bakın Hangisiymiş

EN SAĞLIKLI YOĞURT

En sağlıklı yoğurt çeşidi, kişinin genel sağlık durumu, beslenme hedefleri ve diğer besin tüketimi gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Ancak genel olarak, süzme yoğurt diğer seçeneklere göre daha sağlıklı kabul edilir.

Süzme yoğurt, kas kütlesini korumaya ve tokluk hissini artırmaya yardımcı olan yüksek miktarda protein içerir. Laktoz intoleransı olan kişiler tarafından süzme yoğurt daha kolay sindirilir.