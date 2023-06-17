Tam 1,5 metre: Kedinin midesinden çıktı!

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 10 aylık British cinsi Mırmır isimli kedinin ağzında kurdeleyi gören Haza Kaya, veterinere başvurdu.

Ereğli'de gerekli teçhizatın bulunmaması nedeniyle Mırmır isimli kedi Zonguldak’a sevk edildi.

1,5 METRELİK KURDELE ÇIKARILDI

Zonguldak’ta kent merkezinde bulunan veteriner kliniğinde veteriner hekim Önder Alkan tarafından röntgen çekilen kedinin midesinde kurdele tespit edildi. Hemen ameliyata alınan Mırmır isimli kedi, başarılı operasyon sonucunda midesindeki 1,5 metrelik kurdele çıkarıldı. Kurdelenin çıkarılmasının ardından Mırmır isimli kedi sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

"ÖLÜMÜNE NEDEN OLUR"

Veteriner Hekim Önder Alkan, "Bazı kedilerde yabancı madde yeme alışkanlıkları oluyor. Genelde vitamin eksikliği nedeni ile olabiliyor. Dün akşam kurdele yediğini sahibi görmüş. Hatta ağzında bir parçasını görmüş. Telaşlanmış. Oradan bize sevk geldi. Bir anestezi altında endoskopi ile çıkardık. Hayvanın karnını açmadan girmeden endoskopi ile çıkardık. Hayvan gayet sağlıklı. Hayatını normal devam ettiriyor. 1,5 metrelik bir kurdele yutmuş. Alınmasıydı ne olurdu? Bağırsaklara geçer bağırsakları tıkar. Daha sonra hayvanın ölümüne neden olur. Ölümcül bir hastalık aslında. Endoskopi ile rahat ve profesyonel bir tedavisi var. Acı çekmeden sıkıntı çekmeden sağlığına kavuştu" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem