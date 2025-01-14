Taksilerde ‘Buton’ Dönemi, Bir İlde Başladı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan ile birlikte belediye binasında düzenlenen bir toplantıda basın mensuplarıyla buluştu. Toplantıda, yeni bir uygulamanın tanıtımı yapıldı.

Turizmin önemli kentlerinden Antalya’nın her yıl yaklaşık 27 milyon yerli ve yabancı turisti ağırladığını belirten Başkan Böcek, taksici esnafının kentin en önemli turizm elçilerinden biri olduğunu ifade etti. “Taşıyanın da taşınanın da memnun olacağı bir şehir” vizyonuyla çalıştıklarını hatırlatan Böcek, bu doğrultuda kentte güvenlik önlemlerini artırmak için uzun süredir özverili bir şekilde çalıştıklarını dile getirdi.

TAKSİLERDE YENİ DÖNEM

Başkan Böcek, bu kapsamda taksiler için yeni bir uygulamayı hayata geçirdiklerini kaydederek, "Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası ile yaptığımız işbirliği protokolü kapsamında, İçişleri Bakanlığımızın konuyla ilgili genelgesini de esas alarak kentimizde faaliyet gösteren 6 bin 615 taksimize panik butonlu araç takip ve kamera sistemi cihazlarının ücretsiz olarak takılmasını sağlıyoruz. Proje sayesinde izleme merkezinde, duraklarda ve şoförler odasında elektronik ortamda taksiler takip edilecek. Şoförler Odamız ve Emniyet Müdürlüğümüz işbirliğiyle araç içinde oluşan acil durum, anında merkezimize ve emniyet birimlerine iletilecek" ifadelerini kullandı.

'BUTONLAR ANLIK BİLDİRİM GÖNDERECEK'

Cihazların ve panik butonlarının taksilere takılmaya başlandığını aktaran Mehmet Ali Alkan ise, araçlarda 30 gün süreyle depolanacak kamera görüntülerinin adli olaylarda delil olarak değerlendirilebileceğini belirtti. Alkan, "Araçlarımıza takılan panik butonlarının kullanılması durumunda, sağlık, itfaiye ve kolluk kuvvetlerimizin süratle olaya müdahale edebilmelerine olanak sağlayacak altyapı çalışmalarımızı tamamladık. Taksilerimiz artık yolcularımızın ve şoförlerimizin daha güvende seyahat edebilecekleri bir donanıma kavuşuyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: AA