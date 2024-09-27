Taksi Bulamadığı İçin Minibüse Binmişti: Eyüp Aksu yanıt verdi! Meğer bu yüzden…

İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun taksi bulamadığı için minibüse bindiği iddiası sosyal medyada gündem olmuştu. Bu görüntüler üzerine konuşan Aksu, iddialara yanıt verdi.

Kaynak: DHA

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Taksi Bulamadığı İçin Minibüse Binmişti: Eyüp Aksu yanıt verdi! Meğer bu yüzden… - Resim: 1

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, İBB Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde Zeytinburnu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, sosyal medyada yayımlanan "Taksi bulamadığı için minibüse bindi" başlıklı paylaşımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aksu, taksi hizmetlerinde yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek, çözüm önerileri üzerinde

Kaynak: DHA

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