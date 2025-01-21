Tahinin İçine 1 Bardak Eklemek Yeter: Kalbi Saat Gibi Çalıştırıyor, Kemikleri Beton Gibi Yapıyor



Tahin ve süt, ayrı ayrı sağlıklı besinler olsa da bir araya geldiklerinde ortaya çıkan mucizevi lezzet ve faydalar, onları beslenme dünyasının en değerli ikililerinden biri haline getiriyor. İşte tahinli sütün sağlığımıza olan sayısız faydaları..

KEMİKLERİ BETON GİBİ YAPIYOR

Tahin ve süt, yüksek miktarda kalsiyum içerir. Bu da kemik sağlığı için oldukça önemlidir. Özellikle büyüme çağındaki çocuklar, menopoz dönemindeki kadınlar ve yaşlılar için kemik erimesi riskini azaltmada etkili bir kombinasyondur.