Tahinin İçine 1 Bardak Eklemek Yeter: Kalbi Saat Gibi Çalıştırıyor, Kemikleri Beton Gibi Yapıyor
İçeriğindeki zengin besin değerleri sayesinde birçok sağlık sorununa karşı koruyucu bir kalkan görevi gören tahine 1 bardak süt ekleyince etkisine inanamayacaksınız. Kemikleri beton gibi yapan karışım aynı zamanda kalbi de saat gibi tıkır tıkır çalıştırıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Tahin ve süt, ayrı ayrı sağlıklı besinler olsa da bir araya geldiklerinde ortaya çıkan mucizevi lezzet ve faydalar, onları beslenme dünyasının en değerli ikililerinden biri haline getiriyor. İşte tahinli sütün sağlığımıza olan sayısız faydaları..
KEMİKLERİ BETON GİBİ YAPIYOR
Tahin ve süt, yüksek miktarda kalsiyum içerir. Bu da kemik sağlığı için oldukça önemlidir. Özellikle büyüme çağındaki çocuklar, menopoz dönemindeki kadınlar ve yaşlılar için kemik erimesi riskini azaltmada etkili bir kombinasyondur.
Tahindeki E vitamini, cildin elastikiyetini artırır ve kırışıklıkların oluşumunu engeller. Süt ise cildin nem dengesini koruyarak daha canlı ve parlak görünmesini sağlar. Bu ikilinin birlikte kullanımı, cilt sağlığı için adeta bir mucize etkisi yaratır.
UZUN SÜRE TOK TUTAR
Tahinli süt, yüksek protein ve sağlıklı yağ içeriği sayesinde uzun süre tokluk hissi verir ve enerji seviyesini yükseltir. Özellikle yoğun egzersiz yapanlar veya aktif bir yaşam sürenler için ideal bir besin kaynağıdır. Tahin ve süt, lif bakımından zengindir. Bu sayede bağırsak hareketlerini düzenler, kabızlık sorununu önler ve sindirim sistemini rahatlatır.
KALBİ SAAT GİBİ ÇALIŞTIRIYOR
Tahindeki omega-3 yağ asitleri, kötü kolesterolü düşürerek kalp sağlığını korur. Süt ise potasyum açısından zengin olduğu için tansiyonu düzenlemeye yardımcı olur. Bu ikilinin birlikte kullanımı, kalp hastalıkları riskini azaltır.
Tahin ve süt, bağışıklık sistemini güçlendiren çinko, demir ve B vitaminleri açısından zengindir. Bu sayede vücut, hastalıklara karşı daha dirençli hale gelir.
MUTLULUK HORMONU SALGILAR
Tahin, içinde bulunan triptofan aminoasidi sayesinde serotonin hormonunun üretimine katkıda bulunur. Serotonin ise mutluluk hormonu olarak bilinir ve ruh halini dengeler. Süt ise kalsiyum ve magnezyum içererek sinir sistemini rahatlatır.