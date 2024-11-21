Tadilat Yaparken Başına Talih Kuşu Kondu: 1 Teneke Dolusu Altın Buldu

Penzing bölgesindeki bir evin bodrumunda çalışan işçi, boruların arasında gizlenmiş bir teneke kutu buldu. Kutunun içinden çıkan 30 kilo ağırlığındaki altın paraların değeri yaklaşık 2 milyon Euro (73 milyon 157 bin TL) olarak hesaplandı.

TARİHİ BİR HAZİNE ORTAYA ÇIKTI

Altınların, İkinci Dünya Savaşı döneminde saklanmış olabileceği tahmin ediliyor. Tesisatçının dikkati sayesinde gün yüzüne çıkan bu hazine, ülkedeki yasalar gereği ev sahibi ile bulan kişi arasında eşit şekilde paylaştırıldı.