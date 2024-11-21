Tadilat Yaparken Başına Talih Kuşu Kondu: 1 Teneke Dolusu Altın Buldu
Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir tesisatçı, sıradan bir tadilat sırasında hayatını değiştirecek bir keşfe imza attı.
Kaynak: Haber Merkezi
Penzing bölgesindeki bir evin bodrumunda çalışan işçi, boruların arasında gizlenmiş bir teneke kutu buldu. Kutunun içinden çıkan 30 kilo ağırlığındaki altın paraların değeri yaklaşık 2 milyon Euro (73 milyon 157 bin TL) olarak hesaplandı.
TARİHİ BİR HAZİNE ORTAYA ÇIKTI
Altınların, İkinci Dünya Savaşı döneminde saklanmış olabileceği tahmin ediliyor. Tesisatçının dikkati sayesinde gün yüzüne çıkan bu hazine, ülkedeki yasalar gereği ev sahibi ile bulan kişi arasında eşit şekilde paylaştırıldı.
ŞANS TESADÜFEN YÜZÜNE GÜLDÜ
Avusturya yasalarına göre, bir mülk üzerinde yapılan tadilat veya kazılar sırasında bulunan değerli eşyalar, mülk sahibi ile bulan kişi arasında ortak olarak bölüşülüyor. Bu nedenle tesisatçı, 1 milyon Euro’luk payıyla hayatını değiştirme şansı yakaladı.
Sıradan bir iş günü olarak başlayan tadilat, hem ev sahibi hem de işçi için unutulmaz bir kazanca dönüştü. Bulunan altınlar, hem tarihi bir değere hem de yüklü bir maddi karşılığa sahip.