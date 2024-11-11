Taburelerin Ortasındaki Delik Meğer Bu İşe Yarıyormuş! Duyunca Çok Şaşıracaksınız
Plastik taburelerin üzerinde sıkça gördüğümüz deliklerin gizli bir sırrı ortaya çıktı. Taburelerin ortasındaki delik sadece estetik bir detay değilmiş, meğer bu işe yarıyormuş...
Kaynak: Haber Merkezi
Hepimizin evinde ya da dışarıda sıkça karşılaştığı plastik taburelerin ortasındaki o küçük delik, yıllardır merak konusu olmuştur. Peki, bu deliğin sırrı ne? Neden tüm taburelerde bu tasarım tercih ediliyor? Aslında bu sorunun cevabı oldukça basit ve pratik bir nedene dayanıyor.
Tabureler üst üste istiflendiğinde içlerinde hava sıkışır. Bu durum, taburelerin birbirine yapışmasına ve çıkarılmalarını zorlaştırmasına neden olur. İşte tam bu noktada devreye giren delikler, havanın serbestçe dolaşmasını sağlayarak taburelerin kolayca ayrılmasını sağlar.
DAYANIKLILIĞI 2 KATINA ÇIKIYOR
Deliğin bir diğer önemli işlevi ise taburenin dayanıklılığını artırmasıdır. Üzerine ağırlık bindiğinde, delik sayesinde basınç daha eşit bir şekilde dağılır. Bu sayede tabure, tek bir noktada aşırı yüklenmeye karşı daha dirençli hale gelir ve ömrü uzar.