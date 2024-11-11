Taburelerin Ortasındaki Delik Meğer Bu İşe Yarıyormuş! Duyunca Çok Şaşıracaksınız

Hepimizin evinde ya da dışarıda sıkça karşılaştığı plastik taburelerin ortasındaki o küçük delik, yıllardır merak konusu olmuştur. Peki, bu deliğin sırrı ne? Neden tüm taburelerde bu tasarım tercih ediliyor? Aslında bu sorunun cevabı oldukça basit ve pratik bir nedene dayanıyor.