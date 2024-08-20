Süzme, Ezine ya da Köy Peyniri Değil! En Sağlıklı Peynir Bakın Neymiş

Dünya mutfağının sevilen lezzetlerinden peynir, çok sayıda kişi tarafından sevilerek tüketiliyor. Sağlığa faydaları ile anılıyor olsa da, popüler peynir türlerinin büyük bölümü içerdiği yüksek doymuş yağ ve sodyum nedeniyle diyet listelerinde yer almamakta.



Bu maddelerin vücut sistemini olumsuz etkiliyor oluşu, peyniri sağlık için tehlikeli bir hale getirse de, uzmanlar sağlığa faydalı peynir türlerinin tüketilmesinde hiçbir sakınca olmadığını belirtiyor. Tuzlu ve yağlı peynirlerin özellikle kardiyovasküler sistemler üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çeken uzmanlar, evde hazırlanabilecek en sağlıklı peynir türünün tarifini paylaştı.