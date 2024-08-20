Süzme, Ezine ya da Köy Peyniri Değil! En Sağlıklı Peynir Bakın Neymiş
Birçok kişi tarafından sevilerek tüketilen peynir, aynı zamanda sağlığa faydaları ile biliniyor. Ancak bazı peynirlerin bol miktarda doymuş yağ ve sodyum içeriyor oluşu, onları sağlığa zararlı hale getirmekte. İşte evinizde hazırlayabileceğiniz, doktorlara göre en sağlıklı peynir.
Dünya mutfağının sevilen lezzetlerinden peynir, çok sayıda kişi tarafından sevilerek tüketiliyor. Sağlığa faydaları ile anılıyor olsa da, popüler peynir türlerinin büyük bölümü içerdiği yüksek doymuş yağ ve sodyum nedeniyle diyet listelerinde yer almamakta.
Bu maddelerin vücut sistemini olumsuz etkiliyor oluşu, peyniri sağlık için tehlikeli bir hale getirse de, uzmanlar sağlığa faydalı peynir türlerinin tüketilmesinde hiçbir sakınca olmadığını belirtiyor. Tuzlu ve yağlı peynirlerin özellikle kardiyovasküler sistemler üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çeken uzmanlar, evde hazırlanabilecek en sağlıklı peynir türünün tarifini paylaştı.