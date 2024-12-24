Süzme Bal mı Yoksa Petek Bal mı Daha Sağlıklı? Duyunca Sadece Bu Balı Yiyeceksiniz

SÜZME BAL

Petekten süzülerek elde edilen süzme bal, daha akışkan ve homojen bir yapıya sahiptir. Bu sayede kullanımı daha pratiktir.

Petek bal kadar olmasa da yine de birçok vitamin ve mineral içerir. Daha uzun süre saklanabilir. Ancak süzme işlemi sırasında bazı besin değerleri kaybolabilir.