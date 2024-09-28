Suyu Asla Bu Şekilde İçmeyin! Kalp Krizine Neden Oluyor

Su hayatımızın en vazgeçilmez parçalarından biri fakat suyun faydasını tam anlamıyla alabilmemiz için suyu doğru bir şekilde içmemizden geçiyor. Yapılan araştırmalar sonucunda bu şekilde su içmek kan basıncının dengesini bozuyor. İşte sağlığınız için su içmenin en doğru yolu…

Kaynak: Haber Merkezi

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Suyu Asla Bu Şekilde İçmeyin! Kalp Krizine Neden Oluyor - Resim: 1

Plastik şişeden su içmek, gündelik yaşamda yaygın bir alışkanlık olarak görülse de kan basıncı üzerinde beklenmedik etkilere yol açabileceği ortaya çıktı. Yapılan araştırmalara göre, plastik şişelerde bulunan mikroplastikler, vücuda girdiğinde kan basıncını artırabilir ve bu da kalp krizi gibi ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlayabiliyor.

Mikroplastiklerin kan dolaşımına geçişi, plastik şişelerden su içen bireylerde gözlemlendi. Uzmanlar, bu durumun yüksek kan basıncına neden olabileceği ve bunun da kalp hastalığı riskini artırabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Bir başka araştırmada, katılımcılar iki hafta boyunca plastik şişelerden sıvı alımını durdurarak yalnızca cam şişelerden ve arıtılmış sudan su tükettiklerinde, kan basınçlarında düşüş gözlemlendi.

Avusturya’daki bir tıp fakültesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, plastik şişelerdeki sıvı tüketiminden uzak durulması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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