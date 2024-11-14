Sütü Böyle İçmek Kalp Krizini Tetikliyor: Bilim İnsanları Doğruladı

Bu araştırma, süt ve kalp sağlığı arasındaki ilişki hakkında uzun süredir devam eden tartışmalara yeni bir boyut kazandırıyor. Bir yandan süt, kalsiyum, protein ve diğer önemli besin maddeleri açısından zengin bir kaynak olarak kabul edilirken, diğer yandan kalp hastalığı riskini artırabiliyor olması bilim dünyasında büyük bir tartışma konusu haline geldi.