Sütü Böyle İçmek Kalp Krizini Tetikliyor: Bilim İnsanları Doğruladı
İsveçli bilim insanları tarafından yapılan araştırmada, süt tüketimi ve kalp sağlığı arasında çarpıcı bir ilişki ortaya çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Süt, uzun yıllardır kemik sağlığı için vazgeçilmez bir besin olarak kabul edilirken, son yapılan bir araştırma, özellikle kadınlarda kalp sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini ortaya koydu.
İsveç'teki Uppsala Üniversitesi'nden araştırmacılar, 100.000'e yakın kişiyi kapsayan geniş çaplı bir çalışmada, günde 400 ml'den fazla süt tüketen kadınların kalp krizi veya felç geçirme risklerinin daha yüksek olduğunu belirledi. Bu sonuç, sütteki laktozun zamanla vücutta iltihaplanmaya neden olabileceği ve böylece kalbe ekstra yük bindirebileceği hipotezini destekliyor.
Bu araştırma, süt ve kalp sağlığı arasındaki ilişki hakkında uzun süredir devam eden tartışmalara yeni bir boyut kazandırıyor. Bir yandan süt, kalsiyum, protein ve diğer önemli besin maddeleri açısından zengin bir kaynak olarak kabul edilirken, diğer yandan kalp hastalığı riskini artırabiliyor olması bilim dünyasında büyük bir tartışma konusu haline geldi.
Süt, sağlıklı bir beslenmenin önemli bir parçasıdır ancak tek başına yeterli değildir. Çeşitli besinleri tüketerek dengeli bir beslenme planı oluşturmak önemlidir.
Süt tüketimi dışında, kalp sağlığını etkileyen diğer faktörler (sigara, hareketsizlik, yüksek tansiyon vb.) de göz önünde bulundurulmalıdır.