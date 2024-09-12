Sütsüz Un Helvası Yapmanın Yolu! Şefler Bakın Nasıl Hazırlıyorlar

HAZIRLANIŞI

Küçük bir tencerenin veya küçük bir cezvenin içerisine su ve şekeri ekleyin.

Ara sıra karıştırarak kaynamaya bırakın.

Karışım kaynamaya başladıktan sonra 1-2 dakika daha ocakta tutun ve altını kapatın.

Başka bir tavaya ya da tencereye sıvı yağı koyarak hafifçe kızdırın.

Yağ hafifçe kızmaya başlayınca unu ilave edin.

Ocağınızı kısık konuma getirin ve yaklaşık 20 dakika unun rengi hafif kahverengiye dönene kadar güzelce kavurun.

Kokusu çıkıp iyice kavrulan una, hazırlayıp kenarda beklettiğiniz şerbeti azar azar ekleyin.

Tencerenin kapağını kapatarak 1-2 dakika daha şerbetle beraber pişirin.

Daha sonra tencerenin kapağını açın ve tahta kaşık yardımıyla helvayı ezerek karıştırın.

Ocağın altını kapatın.

Üzerine isteğe bağlı olarak ceviz veya fındığı ekleyin (böylece helvanızı lezzetlendirebilirsiniz).

Helvayı tekrar güzelce karıştırıp tencerenin kapağını kapatın.

Helvayı bu şekilde bir süre dinlenmeye bırakın.

Helvanız dinlendikten sonra istediğiniz şekli vererek servis edin.



NOT: Helvanın yapımında katı yağ olmadığı için yemediğiniz kadarını ağzı kapalı bir kapta saklayarak donma problemi yaşamadan istediğiniz zaman çıkarıp tüketebilirsiniz.

Fotoğraflar: Youtube.com