Süt Yerine Kek Harcına Ekleyin::: Keki Daha İyi Kabartıyor

Kek yapmak, birçok kişi için mutfağın en keyifli aktivitelerinden biridir. Ancak bazen elimizde süt gibi temel malzemeler bulunmayabilir. Böyle durumlarda kek yapmaktan vazgeçmek yerine, doğru tarifle harikalar yaratabilirsiniz! İşte süt olmadan da mükemmel sonuçlar alabileceğiniz, kabarmasıyla ve dağılmamasıyla sizi şaşırtacak bir kek tarifi.

Evde süt bulunmadığında kek yapmak zor olabilir, ancak endişelenmeyin! Size harika bir tarifim var: yoğurtlu kek. Bu tarifle kekiniz asla dağılmayacak ve harika bir şekilde kabaracak.



Yoğurtlu kek yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler oldukça basit: