Süt Yerine Kek Harcına Ekleyin::: Keki Daha İyi Kabartıyor
Süt Olmadan da Mükemmel Kek Yapabilirsiniz!
Kek yapmak, birçok kişi için mutfağın en keyifli aktivitelerinden biridir. Ancak bazen elimizde süt gibi temel malzemeler bulunmayabilir. Böyle durumlarda kek yapmaktan vazgeçmek yerine, doğru tarifle harikalar yaratabilirsiniz! İşte süt olmadan da mükemmel sonuçlar alabileceğiniz, kabarmasıyla ve dağılmamasıyla sizi şaşırtacak bir kek tarifi.
Evde süt bulunmadığında kek yapmak zor olabilir, ancak endişelenmeyin! Size harika bir tarifim var: yoğurtlu kek. Bu tarifle kekiniz asla dağılmayacak ve harika bir şekilde kabaracak.
Yoğurtlu kek yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler oldukça basit:
3 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı yoğurt
1 çay bardağı sıvı yağ (125 ml)
1 adet limon kabuğu
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
2,5 su bardağı un
Üzeri için;
Pudra şekeri
Yoğurtlu Kek Tarifi Nasıl Yapılır?
Yoğurtlu kek tarifi için öncelikle uygun bir karıştırma kabına yumurta ve şekeri alarak şeker beyazlaşıp köpük köpük oluncaya kadar çırpalım.
Ardından yoğurt, sıvı yağ, un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyerek 3-4 dakika kadar çırpalım.
Hamurumuza rendelenmiş limon kabuğu ekleyelim. Son kez spatula ile hamurumuzu karıştıralım.
Kek kalıbımıza fırça yardımı ile sıvı yağ sürelim. Dilerseniz tereyağı ile de yağlayabilirsiniz.
Harcımızı kalıbımıza boşaltalım. Her tarafına eşit yayılmasını sağlayalım.
Kekimizi önceden 160°C ısıttığımız fırında yaklaşık 50 dakika pişmeye bırakalım.
Sürenin sonunda kürdan testi ile kekin piştiğinden emin olalım. Ardından fırından alarak oda sıcaklığına gelene kadar dinlenmeye bırakalım.
Oda sıcaklığına gelen kekimizi servis tabağına ters çevirelim. Üzerine isteğe bağlı pudra şekeri serperek servis edelim. Afiyet olsun!