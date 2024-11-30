Süt ve Süt Ürünlerinde Palm Yağı Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır? Sağlığınız İçin Mutlaka Deneyin!

Palm yağının, işlenmiş veya rafine edilmiş şekilde ciddi hastalıklara yol açabileceği konusunda uzmanlar uyarılarda bulunuyor. Peki, süt ürünlerinde palm yağı olup olmadığını nasıl anlayabilirsiniz?

PALM YAĞI NEDİR?

Palm yağı, Elaeis guineensis bitkisinin meyvelerinden elde edilen doğal bir yağdır. İlk olarak Batı Afrika'da yaygın olarak kullanılan bu yağ, 20. yüzyılın başlarında Endonezya ve Malezya’ya taşınmıştır. Günümüzde bu ülkeler, palm yağının en büyük ihracatçılarıdır.

Ham palm yağı kırmızımsı bir ton taşır ve E vitamini açısından zengindir. Kolesterol ve trans yağ içermediği için doğal haliyle tüketildiğinde sağlığa zararlı değildir. Palm yağı, rafine edilip ısıtıldığında, zararlı bileşikler ortaya çıkar. Palm yağı, son dönemlerde yoğun şekilde margarin, dondurma, kızartma ürünleri, şekerlemeler ve kozmetik ürünlerde kullanılmaya da başlandı.