Süt Kaynatırken Taşırmayı Anında Bitiriyor! İşte Basit Yöntemi...

Bir diğer pratik yöntem ise tencerenin içerisine ısıya dayanıklı bir cam ya da porselen bardak yerleştirmektir. Kaynama başladığında bardak tencerenin dibinde tıkırdamaya başlar ve bu ses sizi uyararak ocağa yönlendirir. Bu basit yöntem, süt taşmadan önce bir tür alarm görevi görür ve taşmayı önlemenize yardımcı olur.

Bu pratik çözümler sayesinde sütü gönül rahatlığıyla ocakta bırakabilir, taşma derdi olmadan işlerinize devam edebilirsiniz.