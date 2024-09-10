Survivor Yarışmasının Yıldızıydı: Ünlü İsim 20 Yıl Hapis Cezası Aldı

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor yarışmasına katılan Taner Tolga Tarlacı, bir süredir Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde cezaevinde yatıyordu. Tolgacı hakkında mahkemenin son kararı öğrenilirken, ünlü ismin aldığı hapis cezası belli oldu.

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Survivor Yarışmasının Yıldızıydı: Ünlü İsim 20 Yıl Hapis Cezası Aldı - Resim: 1

Türkiye'nin en çok izlenen yarışmalarından Survivor'a damga vuran Taner Tolga Tarlacı, 2011 yılında katıldığı yarışmadan dördüncü olarak ayrılmış olsa da, hafızalarda en çok kalan isim olmayı başarmıştı.

Sıra dışı hareketleri nedeniyle bazı seyircilerin ilgisini bazılarının ise tepkisini çeken Tarlacı, ilerleyen süreçte programın yapımcısı Acun Ilıcalı ile yaşadığı tartışmanın ardından Acun Medya yapımlarına dahil edilmemişti. Yıllardır düzenlenen hiçbir Survivor'a katılamayan Tolgacı, 2022 yılında Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde aldığı hapis cezaları nedeniyle adanın güney bölgesine kaçtı.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde de suç işleyen ve cezaevine giren Tarlacı hakkında darp, gasp, taciz ve birçok suçlamadan ötürü yürütülen mahkeme süreci tamamlandı. Kıbrıs'ta yaşayan ve yaptığı vücut geliştirme yayınları ile bilinen 'Cenk Hoca', Taner Tolga Tarlacı'yı hapiste ziyaret ettiğini belirterek, dava süreci hakkında son detayları paylaştı.

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