Survivor Vedasında Ortalık Karıştı: Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! ‘Ağzınla Burnunu Yer Değiştiririm…’

"AĞZINLA BURNUNUN YERİNİ DEĞİŞTİRİRİM"

Atışlarda istediği başarıyı yakalayamayan Merve, Asena’ya sert tepki göstererek, "Senin ağzınla burnunun yerini değiştiririm" ifadelerini kullandı. Gözyaşlarını tutamayan Merve, "Oyuna devam edemeyeceğim. Kararınıza da saygı duyuyorum helal-i hoş olsun, elensem de sorun değil" açıklaması yaptı.

VEDA EDEN İSİM OLDU

Arkadaşlarının ikna çabaları sonucunda oyuna geri dönen Merve, Göksu ile final düellosunda mücadele etmeye devam etti. Ancak 5-3’lük skorla Göksu’ya yenilen Merve, Survivor Türkiye 2025’e veda eden isim oldu.