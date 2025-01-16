Survivor Vedasında Ortalık Karıştı: Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! ‘Ağzınla Burnunu Yer Değiştiririm…’
'All Star' ve 'Gönüllüler' takımlarını karşı karşıya getiren 'Survivor Türkiye 2025'te üçüncü eleme haftası tamamlandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Final düellosunda Göksu ile Merve arasında yaşanan mücadele, gergin anlara sahne oldu.
GERGİNLİK TIRMANDI
Merve'nin, düello sırasında kenardan yapılan moral bozucu müdahalelere sinirlendiği görüldü. Asena'nın bench'ten, "İnşallah atamazsın, inşallah elenirsin. Ben bu kızla uğraşacağım” sözleriyle Merve'yi hedef alması dikkat çekerken, Senem'in de Asena’ya destek verdiği görüldü.
"AĞZINLA BURNUNUN YERİNİ DEĞİŞTİRİRİM"
Atışlarda istediği başarıyı yakalayamayan Merve, Asena’ya sert tepki göstererek, "Senin ağzınla burnunun yerini değiştiririm" ifadelerini kullandı. Gözyaşlarını tutamayan Merve, "Oyuna devam edemeyeceğim. Kararınıza da saygı duyuyorum helal-i hoş olsun, elensem de sorun değil" açıklaması yaptı.
VEDA EDEN İSİM OLDU
Arkadaşlarının ikna çabaları sonucunda oyuna geri dönen Merve, Göksu ile final düellosunda mücadele etmeye devam etti. Ancak 5-3’lük skorla Göksu’ya yenilen Merve, Survivor Türkiye 2025’e veda eden isim oldu.
"ASENA'YI HİÇ SEVMİYORUM"
Elendikten sonra açıklamalarda bulunan Merve Özdemir, "Çok düştüm, sonradan toparlasam da olmadı. Survivor'a doğrucu bir karakter olmuyormuş. Bu kadar erken eleneceğimi düşünmüyordum. Burada psikolojik bir savaş veriyorsunuz. Göksu'yu çok seviyorum ama Asena'yı hiç sevmiyorum, içimde kalmasın" dedi.
GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?
Survivor 2025'in bir önceki haftasında eleme potasına giren Barış ve Adilhan arasındaki final düellosu, 5-4 Adilhan'ın üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Bu sonuçla Barış Murat Yağcı yarışmaya veda eden isim olmuştu.