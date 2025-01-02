Survivor 2025 Yarışmacılarının Kazandığı Para Ortaya Çıktı: En Yüksek Parayı Meğer O Yarışmacı Alıyormuş

Survivor'a katılan yarışmacıların ne kadar kazandığı, her zaman merak konusu olmuştur. TV8'in fenomen yarışması Survivor'ın yeni sezonu yayınlanmaya başlayınca milyonlarca izleyici Survivor yarışmacılarının kazandığı parayı araştırmaya başladı.

Yarışmacıların yaşadığı zorluklara rağmen yüksek ücretler aldıkları iddiaları sık sık gündeme geliyordu. Yarışmacıların haftalık kazandıkları ortaya çıktı. Yarışmada ünlüler takımından en çok parayı Adem Kılıçcı alırken, gönüllüler takımında ise Kaan Kazgan aldığı ortaya çıktı. İşte 2025 yılında yarışmacıların haftalık kazançları...