Survivor 2025 Yarışmacılarının Kazandığı Para Ortaya Çıktı: En Yüksek Parayı Meğer O Yarışmacı Alıyormuş

TV8'in reyting rekorları kıran yarışması Survivor'ın yeni sezonu yayınlanmaya başlayınca milyonlarca izleyici Survivor yarışmacılarının kazandığı parayı araştırmaya başladı. İşte 2025 yılında yarışmacıların haftalık kazançları...

Kaynak: Haber Merkezi

Acun Ilıcalı Survivor
Survivor 2025 Yarışmacılarının Kazandığı Para Ortaya Çıktı: En Yüksek Parayı Meğer O Yarışmacı Alıyormuş - Resim: 1

Survivor'a katılan yarışmacıların ne kadar kazandığı, her zaman merak konusu olmuştur. TV8'in fenomen yarışması Survivor'ın yeni sezonu yayınlanmaya başlayınca milyonlarca izleyici Survivor yarışmacılarının kazandığı parayı araştırmaya başladı.

Yarışmacıların yaşadığı zorluklara rağmen yüksek ücretler aldıkları iddiaları sık sık gündeme geliyordu. Yarışmacıların haftalık kazandıkları ortaya çıktı. Yarışmada ünlüler takımından en çok parayı Adem Kılıçcı alırken, gönüllüler takımında ise Kaan Kazgan aldığı ortaya çıktı. İşte 2025 yılında yarışmacıların haftalık kazançları...

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Survivor 2025 Yarışmacılarının Kazandığı Para Ortaya Çıktı: En Yüksek Parayı Meğer O Yarışmacı Alıyormuş - Resim: 2

ÜNLÜLER TAKIMINDA HAFTALIK KAZANÇLAR

Adem Kılıçcı: 125 bin TL

İsmail Balaban: 120 bin TL

Serenay Aktaş: 110 bin TL

Sema Aydemir: 110 bin TL

Batuhan Karacakaya: 105 bin TL

Barış Murat Yağcı: 100 bin TL

Yağmur Banda: 95 bin TL

Ayşe Yüksel: 90 bin TL

Zeynep Alkan: 85 bin TL

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Survivor 2025 Yarışmacılarının Kazandığı Para Ortaya Çıktı: En Yüksek Parayı Meğer O Yarışmacı Alıyormuş - Resim: 3

GÖNÜLLÜLER TAKIMINDA HAFTALIK KAZANÇLAR

Kaan Kazgan: 80 bin TL

Batuhan Gökgöz: 80 bin TL

Göksu Küçükali: 75 bin TL

Tuğba Yeni: 75 bin TL

Mevlüt Koçak: 75 bin TL

Dilşah Kurt: 75 bin TL

Adilhan Numan: 70 bin TL

Kübra Avcı: 70 bin TL

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