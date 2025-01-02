Survivor 2025 Yarışmacılarının Kazandığı Para Ortaya Çıktı: En Yüksek Parayı Meğer O Yarışmacı Alıyormuş
TV8'in reyting rekorları kıran yarışması Survivor'ın yeni sezonu yayınlanmaya başlayınca milyonlarca izleyici Survivor yarışmacılarının kazandığı parayı araştırmaya başladı. İşte 2025 yılında yarışmacıların haftalık kazançları...
Kaynak: Haber Merkezi
Survivor'a katılan yarışmacıların ne kadar kazandığı, her zaman merak konusu olmuştur. TV8'in fenomen yarışması Survivor'ın yeni sezonu yayınlanmaya başlayınca milyonlarca izleyici Survivor yarışmacılarının kazandığı parayı araştırmaya başladı.
Yarışmacıların yaşadığı zorluklara rağmen yüksek ücretler aldıkları iddiaları sık sık gündeme geliyordu. Yarışmacıların haftalık kazandıkları ortaya çıktı. Yarışmada ünlüler takımından en çok parayı Adem Kılıçcı alırken, gönüllüler takımında ise Kaan Kazgan aldığı ortaya çıktı. İşte 2025 yılında yarışmacıların haftalık kazançları...
ÜNLÜLER TAKIMINDA HAFTALIK KAZANÇLAR
Adem Kılıçcı: 125 bin TL
İsmail Balaban: 120 bin TL
Serenay Aktaş: 110 bin TL
Sema Aydemir: 110 bin TL
Batuhan Karacakaya: 105 bin TL
Barış Murat Yağcı: 100 bin TL
Yağmur Banda: 95 bin TL
Ayşe Yüksel: 90 bin TL
Zeynep Alkan: 85 bin TL
GÖNÜLLÜLER TAKIMINDA HAFTALIK KAZANÇLAR
Kaan Kazgan: 80 bin TL
Batuhan Gökgöz: 80 bin TL
Göksu Küçükali: 75 bin TL
Tuğba Yeni: 75 bin TL
Mevlüt Koçak: 75 bin TL
Dilşah Kurt: 75 bin TL
Adilhan Numan: 70 bin TL
Kübra Avcı: 70 bin TL