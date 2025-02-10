Sürekli Kayan Halılar Bu Yöntemle Hiç Kaymayacak: Mıknatıs Gibi Yere Yapışacak
Bazı halıların yapısı ince olduğundan üzerindeyken sürekli kayar ve bu ciddi tehlike oluşturur. Ancak halınızı mıknatıs gibi yere yapıştıracak ve bir daha hiç kaydırmayacak yöntem ortaya çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Kış aylarında evlerimizi ısıtan halılar, bazı zeminlerde kayarak hem tehlike oluşturabiliyor hem de sürekli düzeltme ihtiyacı doğurabiliyor. Halı kaydırmazlar da her zaman etkili bir çözüm olmayabiliyor. Artık pratik ve etkili bir yöntemle halılarınızı sabitlemenin yöntemi ortaya çıktı. Halının altına Streç filmi koyunca halı yere yapılacak bir daha kaymayacak.
Streç film, yüzeye tutunma özelliği sayesinde halınızın zemine sabitlenmesine yardımcı olur. Halı ile zemin arasında ince bir tabaka oluşturarak kaymayı engelleyen streç film, halınızın uzun süre yerinde kalmasını sağlar.
HALININ ALTINA KOYMAK YETİYOR
Halınızı kenarından yaklaşık yarım metre kadar katlayın. Ardından, halının altına tamamen yayılacak büyüklükte streç film hazırlayın. Hazırladığınız streç filmi, katladığınız halının altına gelecek şekilde yerleştirin.
Streç filmi halının altına sıkıca oturtmaya ve tamamen yaymaya özen gösterin. Streç filmi yerleştirdikten sonra, halıyı tekrar açın ve düzgünce yayın. Streç film halının altında kalacağı için görünmeyecek ve halınızın görünümünü bozmayacak.