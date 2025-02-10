Sürekli Kayan Halılar Bu Yöntemle Hiç Kaymayacak: Mıknatıs Gibi Yere Yapışacak

Kış aylarında evlerimizi ısıtan halılar, bazı zeminlerde kayarak hem tehlike oluşturabiliyor hem de sürekli düzeltme ihtiyacı doğurabiliyor. Halı kaydırmazlar da her zaman etkili bir çözüm olmayabiliyor. Artık pratik ve etkili bir yöntemle halılarınızı sabitlemenin yöntemi ortaya çıktı. Halının altına Streç filmi koyunca halı yere yapılacak bir daha kaymayacak.