Sürekli Arabasının Anahtarını Unutanlar Yaşadı: iPhone Bu Arabalara Anahtar Oluyor

ARABA MOTORONU BİLE ÇALIŞTIRABİLECEK

Dijital anahtar desteği, uyumlu araçların NFC okuyucusuna sahip cihazların yanına getirilmesiyle çalışacak. Kullanıcılar, iPhone veya Apple Watch'ları ile araçlarının kapılarını açıp kilitleyebilecek, hatta motoru çalıştırabilecek. Ancak bu özellik, markaya ve modele göre farklılık gösterebilir.

HANGİ MARKALAR VE MODELLERDE GEÇERLİ?

Apple, dijital araba anahtarı desteğini ilk olarak 2022 yılında tanıttı. Şu ana kadar BMW, BYD, Hyundai, Genesis, Kia, Lotus, Mercedes-Benz ve RAM gibi markalar bu özelliği entegre etti. Şimdi ise Volvo, Polestar ve Audi'nin bu listeye katılması bekleniyor.

Bu yeni özellik, Apple’ın Cüzdan (Wallet) uygulaması üzerinden kullanılacak. Hangi marka ve model araçların bu dijital anahtar özelliğini desteklediğini öğrenmek için Apple’ın resmi web sitesine göz atabilirsiniz.

Dijital anahtar uygulaması, Apple ekosistemi ile araç kullanımını daha da kolaylaştırarak kullanıcılarına anahtarsız erişim imkanı sunacak.