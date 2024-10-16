Sürekli Arabasının Anahtarını Unutanlar Yaşadı: iPhone Bu Arabalara Anahtar Oluyor
iPhone ve Apple Watch kullanıcıları, araçlarını dijital anahtar olarak kullanma imkanına sahip. Bu özellik daha önce birçok marka ve modelle uyumlu iken, şimdi üç yeni markanın daha bu listeye ekleneceği duyuruldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Apple, Volvo, Polestar ve Audi araçlarının dijital anahtar işlevselliğini iPhone ve Apple Watch kullanıcılarına sunmayı planlıyor. MacRumors'un Wallet uygulamasındaki kodlarda yaptığı keşif, bu yeni desteğin yakında devreye gireceğini gösteriyor.
ARABA MOTORONU BİLE ÇALIŞTIRABİLECEK
Dijital anahtar desteği, uyumlu araçların NFC okuyucusuna sahip cihazların yanına getirilmesiyle çalışacak. Kullanıcılar, iPhone veya Apple Watch'ları ile araçlarının kapılarını açıp kilitleyebilecek, hatta motoru çalıştırabilecek. Ancak bu özellik, markaya ve modele göre farklılık gösterebilir.
HANGİ MARKALAR VE MODELLERDE GEÇERLİ?
Apple, dijital araba anahtarı desteğini ilk olarak 2022 yılında tanıttı. Şu ana kadar BMW, BYD, Hyundai, Genesis, Kia, Lotus, Mercedes-Benz ve RAM gibi markalar bu özelliği entegre etti. Şimdi ise Volvo, Polestar ve Audi'nin bu listeye katılması bekleniyor.
Bu yeni özellik, Apple’ın Cüzdan (Wallet) uygulaması üzerinden kullanılacak. Hangi marka ve model araçların bu dijital anahtar özelliğini desteklediğini öğrenmek için Apple’ın resmi web sitesine göz atabilirsiniz.
Dijital anahtar uygulaması, Apple ekosistemi ile araç kullanımını daha da kolaylaştırarak kullanıcılarına anahtarsız erişim imkanı sunacak.
ARABA ANAHTARIMI TELEFONUMA NASIL EKLERİM?
Apple’ın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, aşağıdaki adımları takip ederek arabanızın anahtarını telefonunuza ekleyebilirsiniz. Ancak öncelikle aracınızın bu özellik ile uyumlu olup olmadığını bayinizden veya Apple’ın web sitesinden öğrenmelisiniz.
Arabanızın, üreticinin sağladığı hesapla ilişkilendirildiğinden emin olun.
Araba üreticisinin uygulamasını, e-postasını veya kısa mesajını açın ya da arabanızın ekranını kullanarak anahtar ayarlamak için yönergeleri izleyin.
Cüzdan uygulamasına yönlendirildiğinizde "Sürdür" seçeneğine dokunun.
Ekrandaki yönergelerde, istenirse iPhone’unuzu anahtar okuyucunun üzerine yerleştirin.
Araba Anahtarları Cüzdan’da iPhone'unuza eklediğiniz araba anahtarınız, eşlenmiş Apple Watch’unuza otomatik olarak eklenebilir. Alternatif olarak, anahtarınızı elle ekleme seçeneği de bulunabilir. Ayrıca, anahtarınızı Apple Watch'unuza manuel olarak da ekleyebilirsiniz. Eşlenmiş iPhone’unuzdaki Apple Watch uygulamasında, Cüzdan ve Apple Pay kısmına giderek araba anahtarınızın yanındaki "Ekle" butonuna dokunun.