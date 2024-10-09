Süper Meyve Olarak Geçiyor 2 Yılda Bir Yetişiyor: Şeker Hastalığını Anında Bitiriyor

Morus cinsine ait olan üvez, genellikle Orta ve Güney Avrupa'da yetişir ve iki ana türü vardır: siyah üvez ve beyaz üvez. Meyveleri küçük, yuvarlak ve genellikle mor renkte olup, tatlı ve ekşi bir tat profiline sahiptir. Doğal ortamda, orman kenarlarında ve bahçelerde yetişen bu bitki, besin değeri bakımından oldukça zengindir. Vitaminler, mineraller ve antioksidanlar açısından dolu olan üvez, bazı sağlık sorunlarına karşı potansiyel faydalar sunmaktadır. Aynı zamanda, çeşitli reçel ve şurup yapımlarında da kullanımı yaygındır.