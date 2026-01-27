Sular Çekildi, Tarih Fışkırdı... Adıyaman’da Göbeklitepe Benzeri Yapılar

Atatürk Barajı’nda su seviyesinin düşmesiyle Adıyaman’da Neolitik Dönem’e tarihlenen ve Göbeklitepe’deki 'T' biçimli dikilitaşları andıran yapılar ortaya çıktı.

Sular Çekildi, Tarih Fışkırdı... Adıyaman’da Göbeklitepe Benzeri Yapılar
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde bir ihbar üzerine bölgeye giden Müze Müdürlüğü ekipleri, Kızılöz köyü kıyısında inceleme başlattı. Yapılan ilk tespitlerde, yaklaşık 11 bin yıl öncesine tarihlenen ve 'T' formunda dikilitaşların yer aldığı iki küçük yapı belirlendi.

Adıyaman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sabahattin Ezer, bulunan taşların Göbeklitepe kültürünü yansıttığını söyledi. Ezer, alanın önemine dikkat çekerek, "Taştepeler olarak adlandırılan kültürle birebir örtüşen arkeolojik bulgulara sahibiz. Bu durum, bölgenin çok önemli bir yerleşim alanı olabileceğini gösteriyor" dedi.

Alanın daha kapsamlı çalışılması gerektiğini vurgulayan Ezer, çukur tabanlar, levha taşlarla çevrili alanlar ve küçük 'T' biçimli dikilitaşların bu kültürün açık izleri olduğunu ifade etti. Adıyaman Müzesi Müdür Yardımcısı Mustafa Çelik ise yapıların normalde 2–3 metre toprak altında bulunduğunu, baraj sularının çekilmesiyle yüzeye çıktığını belirtti.

Çelik, "Amacımız, su seviyesi yeniden yükselmeden önce mevcut yapıları koruma altına almak" diye konuştu. Bulunan eserlerin, Perre Antik Kenti’nde sergilenmeye başlandığı bildirildi.

Kaynak: AA

