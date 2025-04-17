Suda Sinsice Yaklaşıyor, Her Biri 40 Kiloya Kadar Çıkıyor: Dokunanı Anında Yakıyor, Parçalansa Bile Büyük Risk Taşıyor
Akdeniz’de kıyıya yaklaşan dev denizanaları tehlike saçıyor. Her biri 40 kiloya kadar ulaşabilen bu canlılar, dokunduğu an insan sağlığını tehdit ediyor. Uzmanlar, temas halinde tatlı su yerine sadece deniz suyu kullanılmasının altını çizerken parçalanmış halinin bile tehlike saçtığı belirtildi.
Kaynak: DHA
Bahar aylarının gelişiyle birlikte Akdeniz kıyılarında denizanalarının göç hareketliliği başladı. Özellikle mayıs ve eylül ayları arasında yoğunlaşan göç süreci, hem deniz ekosistemi hem de sahil güvenliği açısından önemli bir süreci beraberinde getiriyor. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Jale Korun, denizanalarının insan sağlığına zarar verebilecek düzeyde temas riski oluşturduğuna dikkat çekti.
DENİZANALARI KIYIYA YAKLAŞIYOR
Deniz suyunun ısınmasıyla birlikte kıyıya yaklaşan denizanalarının özellikle Antalya Körfezi ve çevresinde yoğun şekilde görüldüğünü aktaran Prof. Dr. Korun, "Geçmiş yıllarda Manavgat’a kadar uzanan 100 kilometrelik kıyı şeridinde sürüler halinde görülmüşlerdi. Bu yıl da benzer bir yoğunluk bekleniyor" dedi.
40 KİLOYA KADAR ULAŞIYOR, TEMAS EDENİ YAKIYOR
Antalya sahillerinde en yaygın türün Rhopilema Nomadica olduğunu belirten Prof. Dr. Korun, bu türün Doğu Afrika kökenli olduğunu ve Doğu Akdeniz'de yoğunlukla görüldüğünü ifade etti. Bu denizanalarının bazı bireylerinin 40 kilograma kadar ulaşabildiğini söyleyen Korun, büyük boyutlarıyla hem görsel olarak dikkat çektiğini hem de temas riskini artırdığını vurguladı.
Kızıldeniz’den Süveyş Kanalı yoluyla Akdeniz’e ulaştığı düşünülen Rhopilema Nomadica’nın, gemi balast sularıyla taşındığının da son araştırmalarla ortaya konduğunu belirten Prof. Dr. Korun, bu türün özellikle balıkçılık faaliyetlerini olumsuz etkilediğini ve temas durumunda ciltte ciddi reaksiyonlara yol açabileceğini ifade etti.
TEMAS HALİNDE SADECE DENİZ SUYUYLA TEMİZLENMELİ
Vatandaşlara önemli uyarılarda bulunan Prof. Dr. Korun, "Denizanalarıyla temas eden kişiler bölgeyi yalnızca deniz suyuyla yıkamalı. Kesinlikle tatlı su, sirke ya da kolonya gibi maddeler kullanılmamalı. Temas sonrasında mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı" diyerek olası risklerin altını çizdi.
PARÇALANSA BİLE BÜYÜK TEHLİKE SAÇIYOR
Ayrıca, deniz kenarında parçalanmış halde bulunan denizanalarının da yakıcı etkisini sürdürebileceğine dikkat çeken Korun, "Yeni doğmuş olabilirler ya da iğneleri hala aktif olabilir. Sahilde görülen parçalara çocuklar ve yetişkinler kesinlikle temas etmemeli" diye konuştu.
Mayıstan eylüle kadar süreceği belirtilen göç hareketliliği, sadece deniz yaşamını değil, aynı zamanda sahil güvenliğini ve halk sağlığını da yakından ilgilendiriyor.