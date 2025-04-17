Suda Sinsice Yaklaşıyor, Her Biri 40 Kiloya Kadar Çıkıyor: Dokunanı Anında Yakıyor, Parçalansa Bile Büyük Risk Taşıyor

PARÇALANSA BİLE BÜYÜK TEHLİKE SAÇIYOR

Ayrıca, deniz kenarında parçalanmış halde bulunan denizanalarının da yakıcı etkisini sürdürebileceğine dikkat çeken Korun, "Yeni doğmuş olabilirler ya da iğneleri hala aktif olabilir. Sahilde görülen parçalara çocuklar ve yetişkinler kesinlikle temas etmemeli" diye konuştu.

Mayıstan eylüle kadar süreceği belirtilen göç hareketliliği, sadece deniz yaşamını değil, aynı zamanda sahil güvenliğini ve halk sağlığını da yakından ilgilendiriyor.