Şubat Ayından Önce Budanması Gereken Ağaç ve Bitkiler: Çok Daha İyi Büyüyor

Fındık Ağaçları: Hasat sonrası yapılan budama, fındık ağaçlarının daha sağlıklı ve verimli olmasını sağlar.

Hedera (Sarmaşıklar): Yaz aylarında hızlı büyüyen sarmaşıklar, Şubat ayında kontrol altına alınarak daha düzenli bir görünüm kazanır.

Ortancalar: Çiçeklenme sonrası yapılan budama, ortancaların gelecek yıl daha sağlıklı çiçek açmasını sağlar.

Gül Çeşitleri: Gül çeşitleri, yaz ortası budamasının ardından hafif bir düzeltme budaması ile daha güzel görünür.

Çalı Türleri (Leylak, Manolya): Çiçeklenme dönemi sonrası yapılan budama, çalıların daha sağlıklı ve düzenli büyümesini sağlar.