Şubat Ayından Önce Budanması Gereken Ağaç ve Bitkiler: Çok Daha İyi Büyüyor
Şubat ayından önce yapacağınız doğru budama işlemi, bahçenizin daha sağlıklı, daha güzel ve daha verimli olmasını sağlayacaktır. İşte şubat ayı gelmeden budanması gereken ağaç ve bitkiler...
Kaynak: Haber Merkezi
Bahçenizin en iyi şekilde yetişmesini ve sağlıklı kalmasını istiyorsanız, doğru zamanda budama yapmak oldukça önemlidir. Özellikle bazı bitki türleri için Şubat ayından önce budama yapmak, daha iyi sonuçlar almanızı sağlar. İşte şubat ayından önce budanması gereken 5 önemli bitki türü...
Fındık Ağaçları: Hasat sonrası yapılan budama, fındık ağaçlarının daha sağlıklı ve verimli olmasını sağlar.
Hedera (Sarmaşıklar): Yaz aylarında hızlı büyüyen sarmaşıklar, Şubat ayında kontrol altına alınarak daha düzenli bir görünüm kazanır.
Ortancalar: Çiçeklenme sonrası yapılan budama, ortancaların gelecek yıl daha sağlıklı çiçek açmasını sağlar.
Gül Çeşitleri: Gül çeşitleri, yaz ortası budamasının ardından hafif bir düzeltme budaması ile daha güzel görünür.
Çalı Türleri (Leylak, Manolya): Çiçeklenme dönemi sonrası yapılan budama, çalıların daha sağlıklı ve düzenli büyümesini sağlar.