Su Isıtıcısındaki Kirece Karşı Etkili Çözüm: Sirkeyi ve Karbonattan 10 Kat Daha Güçlü

KİREÇ TEMİZLİĞİ İÇİN SİTRİK ASİT KULLANIMI

Sirke, karbonat veya limon suyu gibi geleneksel yöntemler kireç temizliğinde bilinse de, sitrik asit (limon tuzu) bu konuda daha etkili bir alternatif sunar. Doğal ve güçlü bir temizleyici olan sitrik asit ile su ısıtıcısını zahmetsizce temizleyebilirsiniz.

TEMİZLİK ADIMLARI

Yarım su bardağı suya bir yemek kaşığı sitrik asit ekleyin.

Karışımı su ısıtıcısına dökün ve suyu kaynatın.

Kaynamış suyu yaklaşık bir saat bekletin.