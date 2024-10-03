Streç Filmi Çekmecede Değil Dondurucuda Saklayın! Nedenini Duyunca Çok Şaşıracaksınız

ELEKTİRİK ÜRETİMİ AZALIR

Dondurucuda sakladığınızda, ambalajların soğuk ortamda statik elektrik üretimi azalır ve böylece yiyeceklerle yapışma riski en aza indirilir. Fizik profesörü Chad Orzel, bu durumu, plastik yüzey moleküllerinin düşük sıcaklıklarda kendilerini yeniden düzenleyerek yapışma yeteneklerini kaybetmesiyle açıklıyor.

Eğer folyo çıkarmakta zorluk yaşıyorsanız, kullanmadan önce dondurucuda 15 dakika bekletmek, işinizi kolaylaştıracaktır. Böylece, şeffaf ambalajlarınızı daha verimli bir şekilde kullanabilir ve mutfaktaki yapışma sorunlarını rahatlıkla çözebilirsiniz.