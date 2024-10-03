Streç Filmi Çekmecede Değil Dondurucuda Saklayın! Nedenini Duyunca Çok Şaşıracaksınız
Çoğu insan streç filmi ve alüminyum folyoyu mutfakta ya da çekmecelerde saklar fakat bu malzemeleri saklamanın daha pratik bir yöntemi olduğunu bilmiyor. Streç film ve alüminyum folyonun en iyi saklanma yöntemi dondurucuda saklamak. Peki, streç film neden buzdolabında saklanır? İşte ayrıntılar…
Kaynak: Haber Merkezi
Şeffaf plastik ambalajları dondurucuda saklamak, mutfakta karşılaşılan yapışma sorunlarını ortadan kaldırmanın etkili bir yoludur. Bu ambalajlar genellikle polietilenden üretilirken, doğal olarak yapışkan bir yapı sergiler. Ancak, düşük sıcaklıklar sayesinde bu yapışma özelliği azalıyor.
ELEKTİRİK ÜRETİMİ AZALIR
Dondurucuda sakladığınızda, ambalajların soğuk ortamda statik elektrik üretimi azalır ve böylece yiyeceklerle yapışma riski en aza indirilir. Fizik profesörü Chad Orzel, bu durumu, plastik yüzey moleküllerinin düşük sıcaklıklarda kendilerini yeniden düzenleyerek yapışma yeteneklerini kaybetmesiyle açıklıyor.
Eğer folyo çıkarmakta zorluk yaşıyorsanız, kullanmadan önce dondurucuda 15 dakika bekletmek, işinizi kolaylaştıracaktır. Böylece, şeffaf ambalajlarınızı daha verimli bir şekilde kullanabilir ve mutfaktaki yapışma sorunlarını rahatlıkla çözebilirsiniz.