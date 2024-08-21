Stanford Üniversitesi Açıkladı: En Zeki Çocuklar Meğer Bu Ay Doğuyormuş

Bir insanın doğuştan sahip olabileceği en önemli özellikler arasında zeka seviyesi yer alıyor.



Her ne kadar eğitim seviyesi, çevresel faktörler ve yetiştirilme tarzı ile pekiştirilse de insanlar, zekasının büyük bölümünü genetik miras yoluyla anne ve babalarından almakta.



Bu görüşten hareketle kapsamlı bir araştırmaya girişen Stanford Üniversitesi akademisyenleri, ABD'de eğitim gören bir milyondan fazla çocuğa ilişkin ders notlarını inceledi. Çocukların sınavlardan aldıkları notlar ile doğum tarihlerini eşleştiren uzmanlar, bu yöntemle en zeki ve başarılı çocukların hangi ayda doğduğunu tespit etmeyi amaçladı.



İŞTE EN ZEKİ ÇOCUKLARIN DOĞDUĞU AY



Uzun uğraşlar sonucunda tamamlanan araştırmada, görenleri oldukça şaşırtan sonuçlar çıktı. Araştırma, gerçekten de bazı aylarda doğan çocukların belirgin bir şekilde yaşıtlarına üstünlük kurduğunu gözler önüne serdi. Bilim dünyasında yeni bir tartışmayı alevlendiren bu rapor sonrasında çok sayıda ebeveyn, çocuğunun durumunu öğrenmek için çalışmaların detaylarını araştırdı.



Üstelik araştırma, zeki çocukları sınıflandırmakla kalmadı. Tabloda ayrıca en başarısız çocukların da hangi ayda dünyaya geldiği paylaşıldı.