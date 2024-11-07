Spor Yapmadan 30 Gün Boyunca Sadece Bunu Yapınca Göbek Yağları Eriyor

@thehealthandfitnessshop adlı kullanıcı, takipçileriyle paylaştığı bu sırda, kilo vermek isteyenler için günlük yürüyüş yapmanın önemini vurguladı. Daily Express'in haberine göre, her gün 10 bin adım atmanın kilo vermek ve özellikle karın yağlarını eritmek isteyenler için oldukça etkili bir çözüm olduğunu söylüyor.