Matheson, "Sohbet sırasında karşımdaki kişiyi ayrıntılı olarak dinlerim, bu sayede ortak bir noktayı bulmam kolaylaşır" dedi. Matheson, iletişim özelliklerinin sosyopati belirtilerini gizlemede ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Uzmanlar, Matheson'un görünen özelliklerinin anti-sosyal kişilik bozukluklarıyla örtüştüğünü, ancak bir sosyopatı tanımanın genellikle zor olduğunu ifade ediyor.

Kaliforniyalı psikolog Bill Eddy, sosyopatların kendilerini çok iyi gizlediğini ve bütün enerjilerini karşısındaki insanı kandırmak için ayırdığını açıkladı.