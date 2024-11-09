Sosyopatları İlk Bakışta Anlamanın Yolu Ortaya Çıktı: Kendilerini Böyle Ele Veriyormuş
''Ben de bir sosyopatım'' diyen 28 yaşındaki Avustralyalı model Kanika Batra-Matheson, sosyopatların kendilerini ilk bakışta nasıl ele verdiklerini açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Genetik yatkınlık, beyin sorunları, sosyopati hastalıklara zemin hazırlayabiliyor. Sosyopatlar, genellikle empati yoksunlukları ve merhamet eksiklikleriyle bilinir. ''Ben de bir sosyopatım'' diyen 28 yaşındaki Avustralyalı model Kanika Batra-Matheson, sosyopatların kendilerini gözlerden ele verdiklerini açıkladı.
Psikolojiye göre, sosyopatların en belirgin belirtilerinden biri vicdanlarının zayıf olmasıdır. Sosyopatlar sömürüyor, değiştiriyor ve yalan gibi davranışlar gösteriyor. Bir sosyopat olarak ruhsuz bakışlara sahip olduğunu söyleyen Matheson, ''İnsanları korkutmamak için daha fazla göz kırpmaya çalışıyorum'' dedi.
Daha önce yapılan incelemede, sosyopatların, sağlıklı bireylere göre daha az göz kırptığı ortaya çıkarmıştı. Bu yapılan inceleme genç modelin iddialarını destekledi. Sosyopatlar, ortaya çıkan yalan söyleme ve değişiklik kapasitesi sayesinde toplumda fark edilmeden dikkat çekebiliyorlar.
Matheson, "Sohbet sırasında karşımdaki kişiyi ayrıntılı olarak dinlerim, bu sayede ortak bir noktayı bulmam kolaylaşır" dedi. Matheson, iletişim özelliklerinin sosyopati belirtilerini gizlemede ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Uzmanlar, Matheson'un görünen özelliklerinin anti-sosyal kişilik bozukluklarıyla örtüştüğünü, ancak bir sosyopatı tanımanın genellikle zor olduğunu ifade ediyor.
Kaliforniyalı psikolog Bill Eddy, sosyopatların kendilerini çok iyi gizlediğini ve bütün enerjilerini karşısındaki insanı kandırmak için ayırdığını açıkladı.