Sosyal Medyada Yeni Trend Tehlike Saçıyor! Uzmanlar Uyardı Gözleri Anında Kör Ediyor

Sosyal medya platformlarında, kırlangıç otu sıvısının gözlere damlatılması sonucu gözlük takan kişilerin gözlüklerden kurtulabileceği ve sinüzite iyi geldiği iddiaları hızla yayıldı. Bazı paylaşımlar, bu bitkinin "şifa kaynağı" olarak tanıtıldığı reklamlarla desteklendi. Ancak uzmanlar, bu tür tavsiyelerin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor.

KIRLANGIÇ OTU GÖZ SAĞLIĞINA ZARAR VEREBİLİR

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ali Osman Gündoğan, kırlangıç otu sıvısının gözlere damlatılmasının körlüğe yol açabileceği uyarısında bulundu. Dr. Gündoğan, "Halk arasında 'gözlük kırdıran' otu olarak bilinen bu bitkinin kullanımı, steril olmayan ortamlarda ve doğada göze uygulanarak ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bu tür uygulamalar, geri dönüşü olmayan körlüğe hatta kornea nakline kadar gidebilir" dedi.