Sosyal Medyada Yeni Trend Tehlike Saçıyor! Uzmanlar Uyardı Gözleri Anında Kör Ediyor
Sosyal medyada son dönemde yayılan, göz sağlığını tehdit eden yeni bir akım, uzmanlar tarafından büyük bir tehlike olarak değerlendiriliyor. Kırlangıç otu sıvısının göze damlatılmasının, gözlüklerden kurtulmaya ve sinüzite iyi gelmeye yardımcı olduğuna dair yayılan iddialar, göz sağlığına ciddi zararlar verebilir.
Kaynak: DHA
Sosyal medya platformlarında, kırlangıç otu sıvısının gözlere damlatılması sonucu gözlük takan kişilerin gözlüklerden kurtulabileceği ve sinüzite iyi geldiği iddiaları hızla yayıldı. Bazı paylaşımlar, bu bitkinin "şifa kaynağı" olarak tanıtıldığı reklamlarla desteklendi. Ancak uzmanlar, bu tür tavsiyelerin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor.
KIRLANGIÇ OTU GÖZ SAĞLIĞINA ZARAR VEREBİLİR
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ali Osman Gündoğan, kırlangıç otu sıvısının gözlere damlatılmasının körlüğe yol açabileceği uyarısında bulundu. Dr. Gündoğan, "Halk arasında 'gözlük kırdıran' otu olarak bilinen bu bitkinin kullanımı, steril olmayan ortamlarda ve doğada göze uygulanarak ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bu tür uygulamalar, geri dönüşü olmayan körlüğe hatta kornea nakline kadar gidebilir" dedi.
SOSYAL MEDYA İDDİALARINA KANMAYIN
Dr. Gündoğan, sosyal medyada kırlangıç otu sıvısının katarakt, sarı leke hastalığı, hipermetropi ve astigmat gibi görme bozukluklarına iyi geldiği yönündeki iddiaların bilimsel bir temele dayanmadığını vurguladı. "Bu bitkinin gözde herhangi bir iyileşme sağladığına dair literatürde bir çalışma bulunmamaktadır. Kırlangıç otu, gözde tahrişe, enfeksiyonlara ve alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Vatandaşlarımızın kesinlikle sosyal medya akımlarına kapılmamalarını ve göz sağlığıyla ilgili herhangi bir sorunda göz hekimlerine danışmalarını öneriyoruz" şeklinde konuştu.
TIBBİ ARAŞTIRMALAR OLUMSUZ SONUÇLAR VERDİ
Konuyla ilgili olarak, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pembe Oltulu da, yapılan araştırmalarda kırlangıç otu sıvısının göz sağlığı üzerindeki etkilerine dair herhangi bir olumlu sonuca rastlanmadığını belirtti. "Kırlangıç otu ile kuru göz tedavi edilmesi iddia ediliyor, ancak araştırmamızda bu yönde herhangi bir bulguya rastlamadık" dedi.
Uzmanlar, bu tür yanlış ve tehlikeli tavsiyelere karşı vatandaşları dikkatli olmaya ve göz sağlığını riske atmaktan kaçınmaya çağırıyor.