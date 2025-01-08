Sosisli Sandviç Yemek ve Boşanmak Yasaklandı: Uymayanlara Hapis Cezası

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD ve Güney Kore'ye olan düşmanlığını bir adım ileriye taşıyarak, bu ülkelerle özdeşleşen yiyecekleri ülkesinde yasakladı. Sosisli sandviç, Batı kültürünün bir sembolü olarak görülerek "vatana ihanet" olarak nitelendirildi. Bu kararla birlikte, sosisli sandviç satmak veya tüketmek ciddi sonuçlar doğurabilecek bir suç haline geldi.