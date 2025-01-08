Sosisli Sandviç Yemek ve Boşanmak Yasaklandı: Uymayanlara Hapis Cezası
Kim Jong-un yönetimi altında yaşayan Kuzey Kore halkı, yeni ve ilginç yasaklarla karşı karşıya. Ülkede son olarak sosisli sandviç, Güney Kore mutfağından bir yemek olan budae-jjigae ve boşanmak yasaklandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD ve Güney Kore'ye olan düşmanlığını bir adım ileriye taşıyarak, bu ülkelerle özdeşleşen yiyecekleri ülkesinde yasakladı. Sosisli sandviç, Batı kültürünün bir sembolü olarak görülerek "vatana ihanet" olarak nitelendirildi. Bu kararla birlikte, sosisli sandviç satmak veya tüketmek ciddi sonuçlar doğurabilecek bir suç haline geldi.
Güney Kore mutfağının popüler yemeklerinden biri olan budae-jjigae, Kore Savaşı sırasında ABD askerlerinin bölgede bıraktığı etlerle hazırlandığı için Kuzey Kore'de "ordu üssü yahnisi" olarak biliniyor. Bu yemeğin de yasaklanması, Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye olan düşmanlığını bir kez daha gözler önüne serdi.
BOŞANANLARA HAPİS CEZASI
Kuzey Kore'de boşanmak zaten zor bir süreçken, yeni alınan kararlarla birlikte neredeyse imkansız hale geldi. Boşanmak isteyen vatandaşlar, uzun süreli hapis cezalarıyla karşı karşıya kalabiliyor. Özellikle kadınlar, bu konuda daha ağır cezalar alıyor.
UYMAYANLAR ÇALIŞMA KAMPLARINA GÖNDERİLECEK
Sosisli sandviç satmak veya tüketmek, boşanmak gibi suçlar işleyen kişiler, ülkenin kötü şöhretli çalışma kamplarına gönderiliyor. Bu kamplarda insan hakları ihlalleri yaşandığı ve çok zorlu koşullarda çalıştırıldıkları biliniyor.