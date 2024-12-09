Sönmeyen Köftenin Sırrı! 44 Yıllık Köfteci Harca Mutlaka Ekliyormuş

Az yağda sürekli alt üst edilerek, kısık ateşte kızarıncaya kadar pişirilir.

Sıcak olarak servis edilir.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

En önemli püf noktası tüm malzemelerin iyice yoğurulması ve buzdolabında 1 saat dinlendirilmesi.

Ardından, buzdolabından çıkardığınız köfte harcını bir kez daha yoğurun.