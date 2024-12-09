Sönmeyen Köftenin Sırrı! 44 Yıllık Köfteci Harca Mutlaka Ekliyormuş
Lezzetli köfte pişirmek için aklınızda bulunması gerekenler
Köfte pişirirken bilmeniz gereken lezzet sırları. 44 yıllık aşçı köfte pişirirken harca kuyruk yağı eklediğini belirtiyor. Kuyruk yağı sayesinde köfte çok daha lezzetli oluyor ve asla sönmüyor. İşte 44 yıllık aşçı İbrahim Özen Erdem'in köfte tarifi:
Et Köfte İçin Gereken Malzemeler:
500 gram az yağlı kıyma
4 diş ezilmiş sarımsak
1 adet orta boy rendelenmiş soğan
1 çay bardağı galeta unu
1 çay bardağı su
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı toz biber
1 tatlı kaşığı kimyon
Kızartmak İçin;
Sıvı yağ
Et Köfte Yapılışı:
Tüm malzemeler yoğurma alınıp, güzel bir şekilde yoğrulur.
Yoğrulan köfte, 1 saat dinlendirilir.
Dinlendirilen köfteye istenilen şekli verilir.
Az yağda sürekli alt üst edilerek, kısık ateşte kızarıncaya kadar pişirilir.
Sıcak olarak servis edilir.
Afiyet olsun…
Püf Noktası:
En önemli püf noktası tüm malzemelerin iyice yoğurulması ve buzdolabında 1 saat dinlendirilmesi.
Ardından, buzdolabından çıkardığınız köfte harcını bir kez daha yoğurun.