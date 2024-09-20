Sonbaharda Asla Budanmaması Gereken Bitkiler! Ağaçların Küsüyor Asla Eskisi Gibi Olmuyor
Sonbaharın gelişiyle birlikte birçok bahçe sever bitkilerini kışa hazırlamak için budama işlemlerine başladı. Ancak her bitkinin budanma zamanı farklıdır ve sonbaharda yapılacak yanlış budama, bitkilerin sağlığını olumsuz etkileyebilir.
Kaynak: Haber Merkezi
Sonbahar ayları, bitki ve ağaçların gelişimi için kritik bir dönemdir. Ancak, bazı bitkiler bu mevsimde budanmamalıdır çünkü bu durum, gelecek yıl çiçeklenme ve meyve verme süreçlerini olumsuz etkileyebilir.
-Açelyalar, Orman Gülleri, Kamelyalar: Bu bitkiler sadece belirli dönemlerde çiçek açar. Sonbaharda budanırsa, bir sonraki yıl çiçeklenme sayısı azalabilir. Bu nedenle en uygun budama dönemi yaz aylarıdır.
-Leylaklar: İlkbaharda açan leylaklar, sonrasında çiçeklenme dönemini tamamlar. Sonbaharda budama, bu bitkilerin çiçeklenme potansiyelini azaltabilir.
-Ortancalar: Ortanca türlerinin budama zamanları değişkenlik gösterir. Özellikle mavi ve pembe çiçekli türler ilkbaharda budanmalıdır. Ancak meşe türü ortancalar, sonbaharda budanabilir.
-Ekinezya ve Kara Gözlü Susan: Bu çalılar sonbaharda budanabilir, ancak kış aylarında kuşlar için önemli bir besin kaynağı olan tohumlarını korumak isterseniz budamaktan kaçınabilirsiniz.
-Eğrelti Otları: Yeşil yaprakları kış aylarında cansız görünebilir, ancak sonbaharda budanmak yerine kış sonu veya ilkbahar başında budama tercih edilmelidir.
Sonbaharda yanlış budama, bitkilerin sağlıklı gelişimini engelleyebilir. Bu nedenle bitkilerin türüne göre en uygun budama zamanlarını bilmek, bahçe düzenlemesi için önemlidir.