Sonbaharda Asla Budanmaması Gereken Bitkiler! Ağaçların Küsüyor Asla Eskisi Gibi Olmuyor

-Ortancalar: Ortanca türlerinin budama zamanları değişkenlik gösterir. Özellikle mavi ve pembe çiçekli türler ilkbaharda budanmalıdır. Ancak meşe türü ortancalar, sonbaharda budanabilir.



-Ekinezya ve Kara Gözlü Susan: Bu çalılar sonbaharda budanabilir, ancak kış aylarında kuşlar için önemli bir besin kaynağı olan tohumlarını korumak isterseniz budamaktan kaçınabilirsiniz.



-Eğrelti Otları: Yeşil yaprakları kış aylarında cansız görünebilir, ancak sonbaharda budanmak yerine kış sonu veya ilkbahar başında budama tercih edilmelidir.