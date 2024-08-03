Son Dönemin En Çok Ziyaret Edilen İlçesi! Akın Akın Turist Ziyaret Ediyor

Dalaman, Muğla'nın 13 ilçesinden birisidir. Dalaman Havalimanı bu ilçe sınırları içerisindedir. Ortaca'nın da ilçe haline getirilmesinden sonra bağlı beldesi kalmamıştır. 26 mahallesi bulunmaktadır.

Özellikle yaz aylarında Akdeniz'in serin sularında yüzmek isteyen tatilcilerin uğrak noktası haline gelen Dalaman, her geçen yıl daha da popüler hale geliyor.

Dalaman'ın en büyük çekiciliği, sahip olduğu muhteşem plajları ve berrak denizi. Sarımsaklı Plajı, Sarsala Koyu ve İztuzu Plajı gibi doğal güzelliklere sahip olan Dalaman, aynı zamanda tarihi kalıntıları ve doğal yaşam alanlarıyla da dikkat çekiyor. Dalyan Nehri'nde yapılan tekne turları ve Kral Mezarları gibi tarihi eserler de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.