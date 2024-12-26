Son Dönemde Gündemden Düşmüyordu! Peki Pestisit Nedir? Pestisitten Kurtulmanın Yolu Nelerdir?

PESTİSİT NEDİR?

Pestisitler, tarımda zararlıları öldürmek için kullanılan kimyasal maddelerdir. Ancak bu kimyasallar yalnızca bitkilerde değil, toprakta, suyu ve havayı da kirletebilecek kadar tehlikeli olabilir.

Pestisitler, bitkilerin köklerinden emilerek meyve ve sebzelerin dokularına da işleyebilir. Bu durum, yüzeydeki kalıntılardan çok daha zor bir temizlik süreci yaratır.

YÜZEYDEKİ PESTİSİT KALINTILARI NASIL TEMİZLENİR?

Pestisitlerin yüzde 75-80’i soğuk suyla yıkama işlemiyle yüzeyden uzaklaştırılabilir. Ancak bu yöntem yalnızca yüzeydeki kalıntılar için geçerlidir. İç kısımlarda birikmiş kimyasallar, ne yazık ki herhangi bir temizlik yöntemiyle çıkarılamaz.