Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı uyarısı!

15 İLDE KUVVETLİ KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Açıklamada; Sivas, Kayseri, Nevşehir, Malatya, Elazığ, Erzincan, Muş, Hakkari ve Van ilinin kuzey ve güney ilçelerinde kuvvetli (10-20 cm.), Tunceli, Bingöl ve Bitlis çevreleri ile Şırnak'ın doğusu, Hakkari ve Van'ın yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar (20 cm ve üzeri) şeklinde olacağının tahmin edildiği belirtildi.