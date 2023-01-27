Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı uyarısı!
Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, doğu illeri için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 'Analiz ve Tahmin Merkezi' doğu illeri için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da beklenen kar yağışlarının 28 Ocak 2023 Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren etkili olması bekleniyor.
15 İLDE KUVVETLİ KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR
Açıklamada; Sivas, Kayseri, Nevşehir, Malatya, Elazığ, Erzincan, Muş, Hakkari ve Van ilinin kuzey ve güney ilçelerinde kuvvetli (10-20 cm.), Tunceli, Bingöl ve Bitlis çevreleri ile Şırnak'ın doğusu, Hakkari ve Van'ın yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar (20 cm ve üzeri) şeklinde olacağının tahmin edildiği belirtildi.
"PAZAR SABAH SAATLERİNE ETKİLİ OLMASI BEKLENİYOR"
Yapılan uyarıda, "Kuvvetli kar yağışlarının 29 Ocak 2023 Pazar sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.