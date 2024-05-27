Son bir hafta 3 türbülans, yolcuları tedirgin: Uzmanlar nedenlerini ve alınması gereken önlemleri açıkladı

Son bir hafta içinde ardı ardına yaşanan şiddetli türbülans olayları, havacılık sektörünü ve yolcuları endişelendiriyor.

Katar Havayolları'na ait bir uçakta 12 yolucun yaralandığı son olayla birlikte, geçtiğimiz günlerde Londra-Singapur seferinde bir yolcunun hayatını kaybettiği ve İstanbul-İzmir uçuşunda bir kabin memurunun yaralandığı kazalar dikkat çekti.

Uzmanlar, yaşanan olayların açık hava türbülanslarına bağlı olduğunu belirtiyor. Fırtına kaynaklı türbülansların radarlarla tespit edilebilmesine rağmen, bulutsuz havadaki türbülansların neredeyse görünmez olması nedeniyle tespiti oldukça güç.

TÜRBÜLANSTA ARTIŞIN NEDENLERİ?

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, küresel iklim değişikliğinin son yıllarda bulutsuz gökyüzündeki türbülans sayısındaki artışta etkili olduğunu vurguladı.

Uçak Mühendisi Dr. Haluk Kul ise, geniş gövdeli yolcu uçaklarının esnek yapısının enerjiyi absorbe etmeye yardımcı olduğunu ancak yolcuların emniyet kemerine özen göstermesi gerektiğini belirtti.

Uzmanlar, hava durumu koşullarındaki belirsizliklerin artması nedeniyle türbülans riskinin de yükseldiği uyarısında bulundu.